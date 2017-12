Macho hrá homosexuála? Toto (ne)musí byť na Oscara

Oscar pre Seana Penna za úlohu gaya neznamená, že tabu sú fuč.

26. feb 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Viem, že vám to niekedy sťažujem, vravel Sean Penn americkej akadémii, keď si preberal Oscara za úlohu gaya vo filme Milk. On sa provokovať nebojí, ale ešte si pamätá, keď mu producenti z opatrnosti vystrihli niektoré scény z drámy Volám sa Sam.

BRATISLAVA. Keby sa dalo spoľahnúť na zaručené tipy, dnes by sa Oscar oslavoval v rodine Mickeyho Rourka. Po premrhaných rokoch dostal možnosť hrať vo filme Wrestler, a naozaj, bolo to výborné kino. Najmä vďaka nemu, pretože úloha stroskotaného zápasníka mu ľahučko a prirodzene vyvierala rovno spod kože.

Lenže Oscara pre najlepšieho herca dostal Sean Penn. On na rozdiel od Rourka musel poriadne hrať, pretože vo filme Milk hrá Harveyho Milka, amerického politika, gaya a obeť vraždy v jednej osobe. Takže ukážkový filmový macho bude teraz hrať homosexuála? pýtali sa mnohí, a už sa aj tešili na výsledok.

No a ten bol skvelý. Nie je teda až také zvláštne, že sa americká akadémia nerozhodla pre Rourka, ale pre Penna. Nebol žiadny dôvod na rozruch. Rozruch, ten spôsobil sám Sean Penn svojou ďakovnou rečou.

„Už je čas, aby si tí, čo volili proti manželstvám gayov, uvedomili, ako sa raz za nich budú ich vnuci hanbiť. Všetci musia mať rovnaké práva," vravel. Na tom všetkom však bolo najprovokujúcejšie to, že Penn narážal aj na samotný Hollywood a akadémiu.

Najprv sa jej ľahkým tónom poďakoval: „Vy komunisti, roznežnení super samci!" A keď publikum na to zvláštne spojenie zareagovalo smiechom, zvážnil tón: „Viem, že niekedy ľuďom sťažujem, aby ma ocenili." Áno, Penn podpichuje rád, najmä svojimi filmami.

Opatrnosť zostala

Americkí filmári sa vedia chytiť aj tém o homosexuáloch. Povedať opak, by bolo nezmyslom. Sám Gus Van Sant, režisér Milka, je na to expert. Svojím coming outom prešiel už dávno a citlivo ním poznačil svoje filmy Mala Noche, Moje súkromné Idaho i Gerry.

Keď sa ho pýtali, prečo si do úlohy Harveyho Milka vybral práve Seana Penna, odpoveď mal vzácne jednoduchú. „Keď si vyberiete takého herca, predpokladáte len jediné. Že bude vo filme žiariť," vravel pred Oscarmi v BBC.

Akadémia nakoniec Oscarom ocenila aj scenáristu DustinaLancea Blacka. Podobne zareagovala aj pred pätnástimi rokmi, keď odmenila Toma Hanksa za drámu Philadelphia a Springsteena za úvodnú pesničku.

Ak však ide o nejaké prekonávanie konzervatívnych tabu, to sme ešte stále na pol ceste. Penn bol v roku 2002 nominovaný na Oscara za úlohu mentálne postihnutého otca malého dievčatka, ale on nebol s konečnou podobou drámy Volám sa Sam stopercentne spokojný. V knihe Sean Penn: His Life and Times vraví, že scény, v ktorých sa naznačovali Samov sexuálny život, boli nakoniec vystrihnuté. Producenti boli opatrní.

Nepriateľské spomienky

Opatrní boli aj viacerí režiséri, keď dostali ponuku nakrútiť Skrotenú horu, príbeh o dvoch zamilovaných kovbojoch. Ang Lee v rozhovore pre časopis Studio vtedy povedal, že ho nakrútil on, pretože len on sa nebál. Toho, že by preto považovali za homosexuála aj jeho.

Heath Ledger, jeden z kovbojov, už dnes nežije, ale ľudia si na neho ešte stále spomínajú. Aj v zlom. V čase, keď sa Hollywood zabával na Oscarovom večeri, oni boli vonku na ulici s nepriateľskými transparentmi. Denník Telegraph napísal, že Ledger je po Skrotenej hore obľúbeným terčom protihomosexuálnych militantov.

Videl ich aj Sean Penn, keď vychádzal z auta na červený koberec. Kedysi zo žartu zahlásil, že keby nebol hercom ani režisérom, chcel by byť prezidentom. V nedeľu večer už v ďakovnej reči hovoril, aký je hrdý, že Amerika si dokázala zvoliť takého elegantného prezidenta.

Lenže aj Barack Obama je proti manželstvám gayov, je len za registrované partnerstvá.