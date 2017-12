Nové CD

U2, Annie Lennox, Rod Stewart, Van Morrison, John Frusciante.

26. feb 2009 o 0:00 Peter Bálik

U2: No Line On The Horizon

Universal 2009



Zajtra je oficiálny termín vydania dlho očakávaného albumu írskych U2 No Line On The Horizon. Jedenásty radový album vyjde v piatich rôznych verziách. Bono a spol. sľubujú opäť prekvapenie v podobe nového zvuku. No Line On The Horizon patrí medzi ich najexperimentálnejšie diela, aj keď tam určite nájdete aj zopár klasických songov kapely. Zabudnite na prvý singel Get On Your Boots, zvyšných desať piesní má inú atmosféru, ako ich posledné dva radové albumy.

Annie Lennox: Collection

Sony BMG 2009



Populárna britská speváčka Annie Lennoxová sa rozhodla zbilancovať svoju sólovú dráhu mimo jej domovskej skupiny The Eurythmics. Na výberovku zaradila najväčšie hity zo svojich štyroch radových albumov, ako napríklad Walking On Broken Glas, No More „I Love You's alebo Why. K nim pridala aj dve úplne nové pesničky Pattern Of My Life a Shining Light. Súčasťou výberovky je aj DVD s videoklipmi, sprevádzajúcimi jej staré pesničky. Kompilácia vychádza začiatkom marca.

Rod Stewart: Unplugged... and Seated

Warner 2009



V špeciálnej rozšírenej verzii vychádza akustický koncert Roda Stewarta, ktorý sa v rámci série MTV Unplugged uskutočnil v roku 1993. Za asistencie niekdajšieho parťáka z The Faces Ronnieho Wooda sa tento britský spevák vrátil k svojim starým šlágrom Maggie Maym Hot Legs alebo Every Picture Tells A Story. Záznam vychádza v rozšírenej verzii o dve nezverejnené piesne. Súčasťou CD je aj DVD z koncertu, ktoré vychádza vôbec po prvý raz.

Van Morrison: Astral Weeks Live

EMI 2009



Slávny írsky bard Van Morrison podnikol na staré kolená pozoruhodnú hudobnú výpravu. Po rokoch sa vrátil k svojmu najslávnejšiemu albumu Astral Weeks z roku 1968 a v celej jeho kráse ho minulý rok predviedol naživo v Los Angeles. Výsledná podoba živého albumu je rovnako magická ako pôvodná predloha. Morrisonova reinterpretácia Astral Weeks je určite jeho najlepším albumom za posledné roky. Ako bonus ešte pridal dve pesničky zo 70. rokov.

John Frusciante: The Empyrean

EMI/Record Collection 2009



Člen Red Hot Chili Peppers John Frusciante na rozdiel od domovskej kapely nespí. Koncom januára mu vyšiel nový sólový album The Empyerean, na ktorom sa ukazujem nielen ako skvelý gitarista, ale aj obstojný pesničkár. Za asistencie jeho kolegu z „papričiek" Flea a gitaristu Johnnyho Marra z niekdajších The Smiths nahral okrem vlastných skladieb aj pieseň Song To Siren od polozabudnutého pesničkára Tima Buckleyho.