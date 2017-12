Rozdávali ceny za najlepšie knihy

Udelili cenu PEN/Faulkner Award aj cenu Warwick. Získali ich Joseph O'Neill a Naomi Klein.

26. feb 2009 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. Spisovateľ Joseph O'Neill získal za knihu Netherland ďalšie ocenenie - PEN/Faulkner Award. Výsledky dnes oznámili Susan Richards Shreve a Robert Stone z washingtonskej Nadácie PEN/Faulkner.

O'Neill si tak na svoje konto pripíše 15-tisíc amerických dolárov . Autor už získal za román o živote po 11. septembri 2001 National Book Award a cenu National Book Critics Circle. Čitateľov a čitateľky prevedie knihou Netherland muž, ktorý v čase teroristických útokov na Svetové obchodné centrum žil v centre Manhattanu.

Do finále PEN/Faulkner Award sa dostali aj spisovateľky Sarah Shun-Lien Bynum s knihou Ms. Hempel Chronicles, Susan Choi a jej literárne dielo A Person of Interest a spisovatelia Richard Price s knihou Lush Life a Ron Rash a jeho kniha Serena. Finalisti a finalistky získajú po päťtisíc dolárov.

Medzi predchádzajúcich víťazov PEN/Faulkner Award patria napríklad Philip Roth, John Updike alebo E. L. Doctorow.

Cenu Warwick získala za svoju knihu The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism spisovateľka a novinárka Naomi Klein. informovala o tom BBC. V diele tvrdí, že firmy a vlády využívajú prírodu a katastrofy, napríklad ničivé ázijské tsunami z roku 2004, aby presadili svoje záujmy.

Porota označila Kleinovej novinku za "vynikajúcu" a "provokatívnu". Ako dodala jej predseda China Mieville, kniha "odštartovala mnoho debát, a odštartuje ich ešte viac". Naomi Klein vydala v minulosti v slovenskom preklade titul Bez loga.

Na krátkom zozname nominovaných na cenu Warwick boli okrem Klein Lisa Appignanesi (Mad, Bad, and Sad: A History of Women and the Mind Doctors from 1800), Francisco Goldman (The Art of Political Murder: Who Killed Bishop Gerardi?), Enrique Vila-Matas (Montano's Malady), Stuart Kauffman (Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason, and Religion) a Alex Ross (The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century).

Cenu Warwick odovzdali tento rok po prvý raz, založili ju na Warwickej univerzite. Porota ju bude udeľovať každý druhý rok za beletriu aj za faktografickú literatúru. Jediným obmedzením bude téma, tohtoročná bola "komplexnosť".

Laureáti a laureátky okrem finančnej odmeny 50-tisíc libier získajú možnosť krátko pôsobiť na

tejto univerzite.