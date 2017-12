Nenávideli sa aj inšpirovali

Hodinu pred polnocou dnes Dvojka uvedie výborný hudobný dokument DiG!

27. feb 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Živelný večer s dobrou hudbou sľubuje dnešný program Dvojky. DiG! je skvelý hudobný dokument - bezprostredný, pravdivý a vtipný ako žabomyšie boje medzi muzikantmi, o ktorých hovorí.

Americké kapely Brian Jonestown Massacre a Dandy Warhols boli veľkou nádejou nezávislej rockovej scény deväťdesiatych rokov. Najprv ťahali za jeden povraz, neskôr sa pohnevali a ich cesty sa rozišli. To, že sú tie cesty iba dve, a ktorá z nich vedie do pekla, ukazuje film, ktorý nakrútila Ondi Timoner. Prispôsobiť sa hlavnému prúdu, načas zažiariť a pomaly zhasínať si vybrali Dandy Warhols. Robiť hudbu po svojom a po rokoch - ak vôbec - získať status kultovej skupiny, taká bola voľba Brian Jonestown Massacre. Dnes je zrejmé, že im to vyšlo.

Na to, ako sa vyhnúť komercii, mali títo psychedelici zo San Francisca čuch. Keď na ich koncert prišli na pytačky manažéri veľkých nahrávacích firiem, oni sa zvykli na pódiu pobiť. Vzájomná nenávisť ich doslova inšpirovala.

Roky vyhadzovania v kapele preto bez ujmy vydržal len jediný - líder Anton Newcombe. Je to vizionár, tvrdohlavý, rozháraný a neznesiteľný. Ale okrem toho je aj hudobný génius. Rozhegané pesničky, ktoré skladá, znejú ako zatúlané zo 60. rokov, a pritom tak súčasne!

Aj preto treba film DiG! vidieť. Bod pre Slovenskú televíziu.