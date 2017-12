Zomrela seriálová kráľovná Wendy Richard

26. feb 2009 o 18:29 SITA

BRATISLAVA. Britská herečka Wendy Richard, ktorá bola 21 rokov hviezdou televízneho seriálu Eastenders, zomrela dnes vo veku 65 rokov po boji s rakovinou. Oznámil to herečkin agent Kevin Francis.

Zomrela na londýnskej klinike, kde bol pri nej jej štvrtý manžel. Ako povedal Francis, "bola neuveriteľne statočná a až do konca nestrácala svoj zmysel pre humor." Najznámejšou postavou herečky bola Pauline Fowler v seriáli Eastenders odohrávajúcom sa v Londýne, slávu však získala za úlohu slečny Brahms v situačnej komédii Are You Being Served? zo 70. a 80. rokov.

Herečke dvakrát diagnostikovali rakovinu, prvýkrát v polovici 90. rokov, potom v roku 2002. Minulý rok sa jej však choroba vrátila v agresívnej forme, napadla ľadviny a kosti a v októbri Richard uviedla, že rakovina je v poslednom štádiu.