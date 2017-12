V Slovenskej výtvarnej únii je výstava Salón 2009

27. feb 2009 o 12:33 TASR

BRATISLAVA. Podoby súčasnej slovenskej výtvarnej tvorby prezentuje výstava Salón 2009. Túto tradičnú výročnú prehliadku pripravila po 18. raz Spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Vo výstavnej sieni Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave potrvá do 15. marca.

Tentoraz sa na nej podieľa 57 umelcov asi trojnásobným počtom svojich diel podľa vlastného výberu. Je to dôkaz o ich umeleckej pestrosti, aj keď prevládajú obrazy vytvorené rôznymi maliarskymi technikami. Podľa kurátora výstavy Bohumíra Bachratého je málo zastúpená grafika a sochárstvo, tiež žiaduca by bola väčšia účasť mladých výtvarníkov a organizátori by privítali väčšie zastúpenie autorov mimo Bratislavy.

V obrazoch sa strieda krajinárska a figuratívna tematika s abstraktnou či geometrickou tvorbou. Viaceré diela sú vytvorené kombinovanou technikou. Daniel Bidelnica veľkoplošne a množstvom naukladaných farebných kamienkov prezrádza svoje DNA, manželia Andrej Botek a Zuzana Augustínová - Boteková si osobnými obrazmi navzájom vzdali poctu, Eva B. Linhartová dodala minicyklus Z prírody, Svetozár Králik dvojdielny Tanec bohov, Igor Faško zobrazil aktuálne fašiangy.

Bohdan Jelínek ponúka obrazne, textom i na tanieroch Revolučné chute. Vtipné sú aj plastiky ľudského páru Plus? a Mínus? od Mira Pribiša. Vo výstavnom priestore dominuje drôtený objekt Martina Pokorného Ulita a visiaca inštalácia Katy Galy Rozvinutie. V druhej miestnosti púta pozornosť na podlahe i na stene umiestnené mnohometrové Okno Kazimíra M. od Emila Fulku.