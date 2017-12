Televízna Eurovízia a jej posledné semifinále

V nedeľu Jednotka plánuje posledné semifinálové kolo súťaže Eurovision Song Contest. Dočkáme sa v ňom niekoľkých prekvapení.

28. feb 2009 o 0:00 Oliver Rehák





BRATISLAVA. Zajtra nás čaká posledné semifinálové kolo Eurovízie. Objavia sa v ňom dve mená, ktoré tam pôvodne neboli. Po Desmode je ďalšou neplánovanou semifinalistkou Natália Hatalová.

Štáb Eurosongu pôvodne čakal na to, či sa objaví nezvestná Viera Berkyová. Mladá finalistka súťaže SuperStar postúpila do semifinále Eurovízie, v televízii o nej nemali žiadne správy, preto jej pesničku Spím nechali prespievať ďalšej účastníčke SuperStar Natálii Hatalovej.

„Interná hudobná dramaturgia Eurosongu ju nanovo posúdila spolu so skladbami náhradníkov a rozhodla, že v tejto verzii taktiež postupuje do piateho semifinálového kola,“ dočítate sa na webstránke súťaže.

STV si v štatúte súťaže vyhradila právo zmeny spôsobu výberu súťažných piesní. To jej umožnilo urobiť aj ďalšie neštandardné rozhodnutie týkajúce sa iného nedeľňajšieho finalistu – skupiny Dolores.

Podľa oficiálnych propozícií súťaže bol posledný termín na prihlášku skladby 1. október a jednou z podmienok jej naspievanie v slovenskom jazyku. Členovia skupiny doručili skladbu v angličtine, no napriek tomu bola akceptovaná.

„Je pravdou, že skupina Dolores ponúkla do výberu po anglicky spievanú skladbu, avšak s priloženým slovenským textom s tým, že z časových dôvodov to nestihla do termínu uzávierky, čo dramaturgická rada akceptovala,“ píše sa v oficiálnej odpovedi na list, ktorý člen skupiny Jaroslav Kuba zaslal STV.

Tento spevák list napísal preto, lebo je zároveň interpretom aj skladby od skupiny Setback, ktorá podľa informácií z STV tiež figurovala medzi vážnymi kandidátmi na účasť.

To potvrdzuje aj predbežný zoznam semifinalistov zverejnený denníkom SME 3. februára. V definitívnej verzii už táto pieseň chýba, hoci Jaroslav Kuba tvrdí, že organizátorov súťaže požiadal o uprednostnenie pesničky skupiny Setback pred pesničkou Dolores.

Vladimír Juhanesovič z STV nám však povedal, že s Jaroslavom Kubom sa telefonicky dohodli na skladbe Dolores. Ide o tvrdenie proti tvrdeniu, na e-maile je najzaujímavejšia argumentácia Juhanesoviča, že všetky zmeny v súťaži musia prejsť dramaturgickou radou.

Kto vlastne tvorí túto radu dramaturgov, STV stále tají: „Základný výber semifinalistov Eurosongu uskutočnila interná hudobná dramaturgia programu Eurovision Song Contest 2009, ktorá postupovala v zmysle štatútu súťaže. Výber semifinalistov bol neverejný a tento proces považujeme za internú záležitosť STV,“ napísala nám hovorkyňa STV Želmíra Habánová.