Fero Hora vyberá: Tanečné hity a tri hudobné štýly

27. feb 2009 o 20:00 Fero Hora

Po dlhšom časovom odstupe sa budeme v našej relácii venovať reprezentantom soulu, funku a R&B. Pripomenieme si tanečné hity troch interpretov z prvej polovice 80. rokov minulého storočia.

Anglické soulové trio Imagination produkujúce dance-floorovú hudbu sa zrodilo v Londýne začiatkom 80. rokov. Meno Imagination si členovia súboru zvolili na počesť Johna Lennona a jeho piesne Imagine. Najväčším hitom sa stala pesnička Just An Illusion z roku 1982.

Americká funková formácia The Gap Band začala svoju činnosť v polovici 70. rokov. Jej „dušou“ boli bratia Charlie, Ronnie a Robert Wilsonovci. Do sveta hitparád sa táto skupina, ponúkajúca dravé tanečné skladby i sentimentálne, éterické balady, dostala v roku 1979. The Gap Band mal v prvej polovici 80. rokov kurz i na bratislavských diskotékach.

V roku 1984 sa na americkej R&B scéne ako kométa objavil spevák s menom Rockwell. Bol to pseudonym dvadsaťročného syna zakladateľa detroitskej gramofónovej firmy Tamla Motown Barryho Gordyho Kennedy William.

Bez pomoci vplyvného otca nahral svoju vlastnú pesničku Somebody´s Watching Me. Pri realizácii nahrávky Somebody´s Watching Me pomohli Rockwellovi vokálmi jeho priatelia z detstva Michael a Jermaine Jacksonovci.

