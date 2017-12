U2 vystúpili na streche budovy

28. feb 2009 o 12:30 SITA

BRATISLAVA. Írska kapela U2 propagovala nový album No Line On The Horizon koncertom na streche BBC v centre Londýna. Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. zahrali dve staršie skladby Beautiful Day a Vertigo, ale aj novinky z dvanástej "štúdiovky" Magnificent a Get On Your Boots.

Vystúpenie, ktoré z ulice sledovalo asi päťtisíc ľudí, naživo vysielal vo svojej šou na rádiu BBC DJ Chris Evans. Hudobníci na tajnú akciu upozornili fanúšikov prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky. Polícia musela pre chaos, ktorý na mieste zavládol, odkloniť dopravu.

Bono neskôr v interview pre BBC uviedol, že chystajú ešte špeciálne prekvapenie začiatkom leta. Líder kapely tiež prisľúbil nižšie ceny lístkov na ich koncerty. "Budú samozrejme aj veľmi drahé lístky. Veď bohatí ľudia chcú prísť tiež," dodal spevák.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.