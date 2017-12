Novinár v USA: Sladký je život idiota

To, prečo postavy tohto filmu konajú také prízemné a neuveriteľné činy, vie iba Boh a scenárista.

2. mar 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Recenzia / film Ako sa zbaviť priateľov a zostať úplne sám (How to Lose Friends & Alienate People)

Veľká Británia - Kajmanie ostrovy - USA - Írsko 2008, 110 min

Scenár: Peter Straughan. Réžia: Robert B. Weide. Kamera: Oliver Stapleton. Hudba: David Arnold.

Hrajú: Simon Pegg, Kirsten Dunst, Megan Fox, Jeff Bridges, Gillian Anderson, Danny Huston

Premiéra v SR: 26. februára

Ako sa zbaviť priateľov a zostať úplne sám? Buďte hlupák. Neskutočný. Nepoučiteľný. Ohrozujúci seba i ostatných. Úplný debil. Buďte Sidney Young!

Reklama vzbudzuje pocit, že vo filmovej podobe príbehu anglického bulvárneho novinára, ktorý sa nedokázal prispôsobiť newyorským móresom, ide o čosi na spôsob múdrych satirických komédií Bol som pri tom, Vrtieť psom či Ďakujeme, že fajčíte. Tí skromnejší možno čakajú aspoň čosi na spôsob Diabol si oblieka Pradu.

V skutočnosti ide o neveľmi vydarenú napodobeninu bláznivých amerických komédií, lenže bez originality i bez čara šialenosti Adama Sandlera, Bena Stillera či Mika Myersa. Namiesto satiry či ironického pohľadu na svet mediálnych celebrít tu nájdeme len bezzubý posmech z hlavnej postavy.

Ani dospelosti by sa nemal dožiť

Simon Pegg hrá novinára Younga ako slaboduchého blbca, ktorý sa dopúšťa jedného faux pas za druhým. Nevie komunikovať s ľuďmi, je netaktný, nevzdelaný, lenivý, sebadeštruktívny. S tými danosťami by nielen nikdy nemohol robiť novinára (ani len bulvárneho), no v skutočnosti by sa asi nedožil dospelosti.

Komika sa okrem trápnych situácií zakladá na akože smiešnej Peggovej mimike, ale nájdeme tu aj neodmysliteľné žánrové propriety ako týranie malého psíčka a striptíz transvestitu.

Protiváhou lacného prízemného humoru by mali byť hlbokomyseľné výroky typu: „Je vždy veľmi ľahké upútať pozornosť tým, že urobíte ešte väčšiu hlúposť, akej sa dopustil ktokoľvek pred vami.“

Okrem toho, že v tomto filme vyznievajú nechcene sebaironizujúco, sú vlastne tiež len plytkými frázami. Jeff Bridges si síce rolu drsného šéfredaktora Maddoxa zjavne užíva a je široko-ďaleko najpresvedčivejší, ani on však neprekračuje priemer bizarnej figúrky.

Takmer svätokrádež

A do tretice sa autori rozhodli ozvláštniť film romantickou linkou. Nie je to originálny prvok ani v prízemnej „buranskej“ komédii. Do iných však býva zabudovaný harmonickejšie. Nič proti pôvabom Megan Foxovej, tu však len zvýrazňujú totálnu tuposť a nepresvedčivosť hlavného hrdinu. Prečo k Youngovi cíti náklonnosť jeho kolegyňa Alison (Kirsten Dunst) vie iba Boh a scenárista. A aby toho náhodou nebolo málo, réžia nám do omrzenia vnucuje motívy z Felliniho Sladkého života, čo v tomto prípade hraničí so svätokrádežou.

Film Ako sa zbaviť priateľov a zostať úplne sám je dramaturgicky nedôsledne vystavaným, rozpačito zrežírovaným disharmonickým zlepencom rôznorodých motívov a nezlučiteľných žánrov, v ktorom nepresvedčivé postavy robia neuveriteľné činy.

Medzinárodná filmová kritika právom na snímke nenechala suchú nitku. Azda najpresnejšie to vystihol Michael O'Sullivan z Washington Post: „To, čo bolo kvalitné v písanej podobe - komická kronika našej posadnutosti plytkosťou - sa vo filme obrátilo na plytkosť samu.“