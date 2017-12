Emócie s Césarom

Francúzi si na svoj filmový sviatok zavolali Dustina Hoffmana i Seana Penna.

2. mar 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová





PARÍŽ, BRATISLAVA. Piatok večer bol v Paríži plný emócií, Francúzi odovzdávali národné filmové ceny.

Dustin Hoffman dostal jednu za celoživotné dielo, a z pódia radšej odišiel. Vítala ho tam Emma Thompson a on tvrdil, že jej prejav by bez sĺz neprežil. Potom sa však vrátil a veľmi pekne sa rozrozprával o mŕtvole, ktorá drieme v každom z nás, len nemáme odvahu ju oživiť a byť tým, kým by sme byť mohli.

V stoji sa potom Francúzi lúčili s režisérom a producentom Claudom Berrym. Naposledy produkoval megahit Bienvenue chez les Ch’tis. Akadémia ho v nomináciách takmer odignorovala, z čoho potom vzišla veľká debata, ale v samotný večer sa s tým elegantne porátala. S komickým číslom vystúpil jeho režisér a herec Dany Boon a mal jemné i vtipné narážky. Popritom sa Francúzi vysmievali zo svojej slabej angličtiny, najmä keď sa prihovárali hlavnému hosťovi, Seanovi Pennovi.

Filmom roka sa stal prekvapivo film Séraphine. Rozpráva o slúžke, v ktorej pred prvou svetovou objavil nemecký expert maliarsky talent. S nomináciami však viedol dvojfilm o gangstrovi Mesrinovi. Nakoniec má len troch Césarov, najsamozrejmejší bol pre herca v hlavnej úlohe Vincenta Cassela. Cassel bol mimoriadne dojatý a cenu venoval otcovi Jean–Pierrovi Casselovi.