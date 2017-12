Bratislavská galéria získala dar z Brazílie

2. mar 2009

BRATISLAVA. Galéria mesta Bratislavy (GMB) získala obraz Kostol sv. Františka v Cave, ktorý namaľoval taliansky umelec Consalvo (Gonsalve) Carelli (Neapol 1818-1900).

"Je to vzácny dar, ktorý nám zo svojej súkromnej zbierky venovala Zuzana Trepková-Paternostro z Ria de Janeiro," uviedla dnes Zuzana Böhmerová z GMB. Dielo bude verejnosti sprístupnené od 5. marca v stálej expozícii Stredoeurópskeho maliarstva a sochárstva 1800 - 1918 v Pálfiho paláci GMB.

Consalvo (Gonsalve) Carelli patrí k pozoruhodným maliarom talianskej krajinomaľby 19. storočia. Pochádzal z rozvetvenej maliarskej rodiny. Jeho prvým učiteľom bol otec, maliar Raffaele Consalvo Carelli. Okrem umeleckej činnosti bol známy aj ako učiteľ maľovania princeznej Margaréty Savojskej a v roku 1848 sa aktívne zapojil do Garibaldiho hnutia za zjednotenie Talianska.

Súčasná talianska historiografia považuje Consalva Carelliho za popredného predstaviteľa školy v Posillipo, ktorá preferovala maľbu v exteriéri. Autor bol vysoko cenený už počas svojho života, maľoval na objednávku pre aristokratické rodiny v Taliansku, Francúzsku a pre ruských cárov. Jeho diela sa nachádzajú v najvýznamnejších verejných a súkromných zbierkach v oblasti Neapola aj v rôznych mestách Európy.

Obraz bol kúpený v roku 1996 v obchode so starožitnosťami Roberta Haddada na Copacabane v Riu de Janeiro. V tom istom roku ho predstavili verejnosti na výstave Talianska krajinomaľba 19. storočia a škola v Posillipo v Museo Nacional de Bellas Artes v Riu de Janeiro. Dielo sa dostáva do zbierky GMB ako prvý obraz C. Carelliho vo verejných zbierkach na Slovensku.

Zuzana Trepková-Paternostro je historička umenia. Narodila sa v Budapešti (1944). Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Slovenskej národnej galérii (1967 1971). Od roku 1972 žije v Brazílii, kde pracuje ako kurátorka na oddelení zahraničného umenia v Museo Nacional de Bellas Artes v Riu de Janeiro. Je autorkou publikácií a výstav o brazílskom a európskom umení. Je aktívna v odborných združeniach v amerických a európskych kultúrnych inštitúciách.