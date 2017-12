Netreba veľa, stačí dobre. Pozrite si najlepšie krátke filmy

Skončil sa festival krátkych filmov Azyl. Prvé miesto v súťaži si podelil Slovák s Islanďanom.

BRATISLAVA. Dobrý deň teta, hlási sa mladík vrátničke na internáte. „Viem, že sa to nemôže, ale večer príde moja priateľka a, viete, my by sme chceli... splodiť dieťa. Či by sa nedalo.“ Tá sa len zasmeje: „Mladý muž!“ a idú titulky. Tak sa končí Naozajstné video – skrytou kamerou ho nakrútil Štefan Haško.

Minúta je niekedy dosť. Vpratať však do minúty pointu filmu nie je ľahké a režiséri to dobre vedia. Vedia to aj ľudia zo združenia Azyl, ktorí opäť vypísali súťaž o najlepšiu snímku, ktorá mala trvať šesťdesiat sekúnd. Ani menej, ani viac.

12 najlepších filmov z Azylu nájdete na konci tohto článku. Pozrite si všetky. Stoja za to.

Z islandskej nemocnice

Téma Reklama na život: Sme otvorená spoločnosť? nebola ľahká, amatéri aj odborníci ju však poňali voľne. „Filmov na škole a v šuplíkoch je veľa, lebo každý rok nám ich prídu stovky,“ povedal Maroš Hečko z Azylu.

Po pondelku už poznáme víťazov, vyhlásili ich v divadle Astorka. Vrchné tri miesta si delia piati, z nich to prvé Slovák Miroslav Remo a Börkur Sigthórsson z Islandu.

Víťaz zo Škandinávie je akčný človek, opísal ho Hečko. „Telefonovali sme mu, či nemá chuť prísť na Slovensko, že sa dostal medzi nominácie. On hovorí: Why not? Pozriem sa, čo mi letí z Londýna.“ Minidráma, s ktorou tridsiatnik z Islandu priletel, sa odohráva na nemocničnom lôžku. Nakrútená je profesionálne, za formou však nezaostáva myšlienka, čo pri konkurentoch nebolo pravidlom. Prezradiť ju by bol hriech, táto trpko-smiešna chuťovka je z tých, ktoré treba vidieť.

Ako z iného sveta pôsobí film Ecce Homo druhého víťaza, Miroslava Rema. Hanákove Obrazy starého sveta pripomína atmosférou aj spôsobom, akým napodobňuje poškriabaný filmový pás. Technológie, čo Remo používal, však boli súčasné.

Na zhnitej stanici

Islandský príspevok nebol zo zahraničia jediný. Tridsiatka ich prišla z Maďarska a – ako sa dalo čakať – väčšina z nich sa týkala maďarsko-slovenských vzťahov. Prevládal zmierlivý tón – od rozhorčenia nad animovaným masakrom na futbalových ihriskách (Tamás Patrovics) až po stretnutie nad národnými jedlami a alkoholom (István Rusvai).

Nie všetky minútovky boli hrané. Prekvapenie pripravil Peter Kišantal, ktorý do dokumentu o „náhodnom cestujúcom na zhnitej stanici“ vpašoval animáciu. Rozkvitnutá stanica v Bratislave? Kiež by.

Vek to vyrieši

To, že sa niektoré filmy podobajú, zistíte, ak ich máte zoradené za sebou. Nie všetky sa vyhli aj prvoplánovým prvkom, ktoré útočia z obrazoviek. „Trochu sú tam klišé veci. Ale zase dobre nakrútené,“ hovorí porotca Juraj Johanides v krátkom šote samotných organizátorov, ktorí v ňom súťažiacim poslali malý odkaz. „Vek to vyrieši,“ doplnil názor na naivné agitky filmový vedec Martin Ciel.

Amatér má niečo, čo nemá profesionál a naopak. Také heslo ľudia z Azylu hlásajú a sú radi, že začiatočníci sa z roka na rok zlepšujú. Pomáha im aj technika. „Oproti tomu, čo sa púšťalo pred štyrmi-piatimi rokmi, je obraz hladký, čistý, má dobré farby,“ vysvetľuje Maroš Hečko. Filmy tak dostanú, čo chcú.

Pozrieť a porovnať ich môžete na stránke Azylu. Dôležité pritom je, že je táto internetová komunita užšia ako tá okolo YouTube, kde by sa príspevky stratili. Pre toho, kto chce filmy vidieť na plátne, je zase festival Azyl. Pravda, nie všetkým z nich plátno pristane.

„Mne vyhovuje pozerať krátke digitálne filmy na internete a projekty nakrútené na filmový materiál, ktoré pracujú s filmovým jazykom, v kine. Často sa stáva, že film strihaný pre veľké plátno nefunguje na internete a naopak,“ povedal Hečko v rozhovore pre SME minulý rok.

Ročníky, ktoré mal vtedy Azyl za sebou, boli tri. Nabudúce nás už čaká piaty.

Prvé miesto: Support a Ecce Homo



Druhé miesto: Paranoia

Tretie miesta: Ulica ťa naučí a Otvorená spoločnosť

4. miesto: Sme či nie sme

5. miesto: Spermie

6. miesto: Pán Týpek & Slečna Love

7. miesto: Hlavná stanica

8. miesto: Afica v krajine zázrakov

9. miesto: Footbal

10. miesto: S.O.S

