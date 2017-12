U2 chcú tento rok urobiť ešte jeden album

Írska štvorica sa pripravuje na svetové turné. V hre je susedná Viedeň.

4. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Najnovší album U2 No Line On The Horizon je len zopár dní na svete a táto írska skupina hovorí o ďalšom. Bono a The Edge svorne tvrdia, že ho stihnú ešte do konca tohto roka.

Ambientná kapela

Podľa ich vyjadrení, ktoré poskytli britskému denníku Guardian, by mal byť v poradí trinásty album U2 oveľa pokojnejší než jeho predchodcovia.

„Bude oveľa meditatívnejší a ambientnejší. Jeho témou bude pútnictvo," dodal Bono pre britský denník. Okrem toho dodal, že bude mať charakter akéhosi sprievodného albumu k No Line On The Horizon. Čiže niečo podobné, ako to bolo v deväťdesiatych rokoch s Zooropou a Achtung Baby.

Pesničky vznikli ešte počas nahrávacích frekvencií k aktuálnej nahrávke. U2 sa začiatkom jesene chválili, že počas dvoch rokov práce na No Line On The Horizon napísali okolo sto piesní, z ktorých sa iba jedenásť dostalo na album.

Niektoré ako napríklad Every Breaking Wave, ktorá zaznie v dokumentárnom filme Linear Antona Corbijna, vyhodili na poslednú chvíľu. Na ďalší album si budeme musieť počkať. V prípade U2 nikdy neviete. Veď posledný album zmenil niekoľkokrát svoju tvár, zvuk a termín vydania.

Cesta okolo sveta

V súčasnosti sa kapela venuje náročnej propagácii No Line On The Horizon a pripravuje sa nové svetové turné, v rámci ktorého by sa skupina mala podľa neoverených informácií zastaviť aj vo Viedni. Jednotlivé dátumy budú ohlásené 9. marca na ich internetovej stránke. Špekuluje sa aj o Prahe, ale organizátori majú vraj problém s nájdením vhodného miesta pre koncert U2. Na niektorých stránkach sa hovorí, že by mali vystúpiť na futbalovom štadióne Juliska.

„Bude to veľmi náročné, pretože budeme na dlhší čas odrezaní od svojich rodín. Ale ideme do toho, chceme si to užiť, pretože nikto nevie, ako dlho budeme hrať. Vy viete, čo vás čaká za rohom? Každá z nocí môže byť najlepšou nocou nášho života," povedal Bono magazínu Rolling Stone a dodal, že kapela nechce dopadnúť ako dinosaurie skupiny zo 70. rokov. „Tie prišli na pódium s tým, že ľudia môžu byť radi, že ich vidia."

Piráti ich už netrápia

U2 sa vyjadrili aj k budúcnosti hudobného šoubiznisu. Pred časom kapela bojovala proti ilegálnemu sťahovaniu, no dnes tvrdí, že sa jej to netýka.

Podľa Bona tento boj necháva U2 mladším kapelám. Sú zviazaní zmluvou s Universalom na „niekoľko ďalších albumov" a dodávajú, že nechcú ísť cestou Radiohead, ktorí nechali predávať svoj posledný album za ľubovolnú cenu na internete.

No Line On The Horizon sa dostal na net týždeň pred vydaním pre chybu austrálskej pobočky Universalu. Gitaristu The Edge to dokonca potešilo: „Aspoň sme sa skôr dozvedeli, že sa našim fanúšikom páči."