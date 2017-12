Univerzita umožnila magisterský stupeň z odboru o Beatles

3. mar 2009 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Liverpoolska univerzita Hope akreditovala magisterský stupeň študijného programu s názvom The Beatles, Popular Music And Society (Beatles, populárna hudba a spoločnosť). Súčasťou štúdia sú štyri prednášky každý týždeň počas troch mesiacov.

Na záver musí poslucháč napísať dizertačnú prácu. "O skupine Beatles existuje asi 8000 kníh, doposiaľ však nikto nezriadil žiadne akademické štúdium. My sa o to pokúsime. Po štyridsiatich rokoch od ich rozpadu je štúdium o Beatles podnetné a Liverpool je to pravé miesto.

Očakávame obrovský záujem a to nielen na lokálnej úrovni," uviedol docent odboru populárnej hudby Mike Brocken. Členovia "slávnej štvorky" v zložení Ringo Starr (bicie), Paul McCartney (basgitara), George Harrison (sólová gitara) a John Lennon (sprievodná gitara, spev), vyrástli v Liverpoole a dodnes sú hudobnými kritikmi považovaní za najlepšiu a najvplyvnejšiu kapelu všetkých čias.