Sako: Nechceme byť krátkodobým ofinkovým projektom

Sako je mladá gitarová kapela, ktorá robí hudbu z prirodzeného popudu a bez zbytočného taktizovania. Pozrite si krátky videofilm o nich.

4. mar 2009 o 13:00 Voices

Kapela Sako začína datovať svoju históriu pred siedmimi rokmi na bratislavskom Gymnáziu Juraja Hronca. V apríli 2007 vychádza vo vydavateľstve Street Production jej debutový album Veci a vety, v októbri sa s kapelami Para a Puding pani Elvisovej vydáva na spoločné turné ABSTINENT TOUR 2007. Chvíľu sa odmlčí, aby si zariadila štúdio a pripravila vydanie dvojskladbového vinylu.

video //www.sme.sk/vp/8175/

Sako je mladá gitarová kapela, ktorá robí hudbu z prirodzeného popudu, bez zbytočného taktizovania, s dôrazom na melodickosť. Frontman Medveď (Juraj Marikovič) zároveň funguje ako gitarista a vokalista bratislavskej skupiny Para. Snaha venovať sa nahrávaniu skladieb vo vlastnom pohodlí ho motivovala k vybaveniu vlastného štúdia, v ktorom môže skúšobňové džemovanie premeniť na nové ucelené skladby. Dve z nich My Guitar a Surf (v spolupráci s kapelou Cliché) by malo Sako vydať na jar, a to netradične - na vinyle. Viac na www.myspace.com/thesako.

Kapelou Sako štartuje Nezisková organizácia Voices novú sériu desiatich krátkych videofilmov Hudobné úlety II. Nadväzuje tak na dvadsaťdielnu sériu, ktorú ukončila v októbri minulého roka.