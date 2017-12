Korn vystúpi v Prahe

4. mar 2009 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Americká rocková skupina Korn sa 9. júna predstaví v pražskej Tesla Aréne. Pre zakladateľov žánru nu-metal to bude v poradí štvrtá zastávka na území Českej republiky. Naposledy vystúpili v roku 2008 v Ostrave.

Na Slovensku odohrali koncert na festivale Hodokvas v roku 2007, kde sa predstavili v zostave s bubeníkom kapely Slipknot Joeym Jordisonom. Okrem Prahy sa Korn počas európskeho turné ukážu aj v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii a Švajčiarsku.

Skupina Korn vznikla v roku 1993. Už o rok neskôr debutovala eponymným albumom. Vďaka predskakovaniu na koncertoch Ozzyho Osbourna či Marilyna Masona sa dostali do povedomia mnohých metalistov a už ich druhý album Life Is Peachy (1996) sa umiestnil na treťom mieste v rebríčku Billboard 200. Nasledujúce dve nahrávky Follow the Leader (1998) a Issues (1999) dokonca v spomenutom rebríčku dosiahli vrchol. Ich posledný štúdiový album z roku 2007 nemá žiaden názov, respektíve sa označuje ako Untitled.

Dovedna predala skupina Korn viac ako 25 miliónov albumov a získala dve prestížne ceny Grammy. Jej zostavu aktuálne tvoria Jonathan Davis (spev), James "Munky" Shaffer (gitara), Reginald "Fieldy" Arvizu (basgitara) a Ray Luzier (bicie nástroje).

Informáciu zverejnil server charmmusic.cz.