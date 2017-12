Nové CD

Eagles Of Death Metal: Heart On

Universal 2009



Alternatívni hardrockoví Eagles Of Death Metal sú vedľajším projekt hudobníka Josha Homma, ktorého domovskou skupinou sú slávni Queens Of The Stone Age. Tvorí ju spolu s jeho kamošom z detstva Jeesse Hughesom. Dvojica to má rozdelené. Hughes píše piesne, Homme bubnuje a aranžuje. Heart On je ich tretie spoločné dielo, s ktorým sa rozhodli vyraziť do sveta. A 17. marca zahrajú aj vo viedenskej Arene.

Stanica Projekt: Album

Hip-hop.sk / EMI 2009



Aj keď sa javí opak, slovenský hip-hop nevzniká len na západnom Slovensku, či iba v Petržalke. Po skoro deviatich rokoch svojej činnosti sa na debut odhodlala aj košická zostava Stanica Projekt. Jeden album nazvaný Album už v domácom hip-hope síce vyšiel nedávno, kým Peťo Tázok je však skôr experimentálnou elektronikou než rapom, Košičania stavili na nostalgiu. Až tak, že občas premýšľate, ktorý rok sa to vlastne píše.

Lily Allen: It's Not Me, It's You

EMI 2009



Druhý album „zlého decka“ britského šoubiznisu je prekvapením. Kým ostatní sa snažia nabehnúť na elektro trend, Lily Allen nahrala eklektický album, ktorý spája viaceré žánre. Stále je to pop, ale inteligentný a zaujímavý. Americký producent Greg Kurstin dokázal tomuto albumu vdýchnuť dušu, a tak Lily Allen pripomína skôr „experiment“ Christiny Aguilery s producentkou Lindou Perry. Toto je veľký popový album.

Hudba z Marsu: Idoli

GA 2009



„Kam bežíš, biely pes Goro?“ pýta sa spevák Štofo v jednej z piesní nového albumu kapely Hudba z Marsu a pripomína nám nekonečný japonský seriál o zatúlanonom psíkovi, pri ktorom v osemdesiatych rokoch slzili pred telkou všetky deti. Hudba z Marsu je späť a je to opäť podmanivé a vtipné. Retro kapela reviduje svoje disko korene, pop, alternetívu a trávnice, s ktorými skupina okolo lídra Štofa už robila na predchádzajúcom albume.

Mando Diao: Give Me Fire!

Universal 2009



Švédski Mando Diao nie sú žiadnou neznámou kapelou, pretože minulý rok vystúpili na trenčianskom festivale Pohoda. Give Me Fire! je už ich piaty album. Táto alternatívna rocková kapela tentoraz podľa vzoru poslednej platne Franz Ferdinand stavila na tanečnejšiu kartu a pri písaní nových pesničiek sa inšpirovala soundtrackmi k filmom Quentina Tarantina . Album vyšiel v rozšírenom boxete.