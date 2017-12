Desmod nahradí kapela Smola a hrušky

Skupinu Desmod, ktorá aj pod tlakom médií odstúpila z účinkovania v národnom finále súťaže Eurovision Song Contest 2009, definitívne nahradí kapela Smola a hrušky.

5. mar 2009 o 8:00 SITA

BRATISLAVA. "Sedemčlenná odborná porota Eurovision Song Contest v stredu vo večerných hodinách rozhodla, že náhradníkom za skupinu Desmod v národnom finále, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. marca, bude skupina Smola a hrušky,“ potvrdil pre agentúru SITA PR manažér súťaže Martin Kontúr.

Skupina Desmod ohlásila svoju neúčasť po tom, ako začali médiá upozorňovať na porušenie pravidiel súťaže, ktorých sa kapela údajne dopustila. Ďalším dôvodom malo byť uvoľnenie miesta pre speváka Petra Cmorika, ktorý skončil na nepostupujúcom treťom mieste. Zlatý Slávik podľa dostupných informácií o finále neprejavil záujem.

Kapela Smola a hrušky, ktorá sa v piatom semifinálovom kole predstavila s piesňou Na čom záleží, zatiaľ neposkytla oficiálne vyjadrenie o ich dodatočnom dosadení do súťaže. Na svojej oficiálnej stránke sa však po semifinále poďakovali všetkým svojím fanúšikom za podporu.

"Máte u nás veľké plus za dobrý vkus, hlasy a ohlasy. V duchu olympijského hesla a s úsmevom na tvári sa snažíme nemyslieť na to, že v pondelok 2.3. 2009 na ceste z Eurosongu sme na diaľnici pri Trenčíne dostali defekt, následne nám odišla prevodovka a pre istotu nám zhorela aj spojka,“ vyjadrila sa kapela. Po nepríjemnostiach bola skupina nútená do rodného Slovenského raja docestovať rýchlikom v reštauračnom vozni.