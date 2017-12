Praha a pivo idú dokopy?

Kozí príbeh je prvým českým 3D filmom. To je jeho jediné pozitívum.

6. mar 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Je omyl, uvádzať Kozí príbeh ako mládeži prístupný. Vhodný je skôr pre podgurážených vyznávačov prízemného humoru a dobrú zábavu by z neho mohol spraviť hádam iba Faust.

Príznačne v čase, keď české kiná uvádzajú jeden z najhorších slovenských filmov Cinka Panna, prichádza do slovenských kín snímka, označovaná českou kritikou i divákmi ako to najslabšie, čo splodila tamojšia kinematografia. Hoci, hovoriť v súvislosti s Kozím príbehom o kinematografii je možno príliš odvážne.

Viac nadšenia ako vkusu

Kozí príbeh - Povesti starej Prahy je plodom mnohoročnej práce dvojice autorov Davida Slámu a Jana Tománka, viac nadšenia ako vedomostí, zručností a, bohužiaľ ,i vkusu. Spoluautor scenára David Sláma má za sebou dlhú kariéru prevažne televízneho kameramana pôsobiaceho v Nemecku. O generáciu mladší Tománek je absolvent odboru Nové médiá na pražskej AVU.

Nepustili sa americkou cestou animovanej rodinnej komédie alebo bláznivej paródie, atraktívnej rovnako pre deti, ich rodičov i starších súrodencov. Nevybrali si ani nemenej vyšliapanú českú cestu výtvarne i myšlienkovo náročného animovaného filmu.

Inšpirovali sa vari len diváckym úspechom pásiem inscenovaných anekdot Zdeňka Trošku a podľahli ilúzii, že ak si publikum obľúbilo Kameňáky, možno mu podhodiť čokoľvek.

Bez ohľadu na históriu, logiku i poetiku zhrnuli všemožné pražské legendy a postavičky od stavby Karlovho mosta cez Fausta až po kata Mydlářa, ledabolo pozliepali chabý príbeh o Kubovi, jeho koze a láske k radodajnej Máci a vrhli sa do práce.

Koketovanie s perverznosťou

Praha a pivo idú dohromady presne tak ako pivo a veľké prsia, nuž Tománek a Sláma ponúkajú film vhodný pre podgurážených vyznávačov krčmového humoru.

Je trestuhodným omylom uvádzať Kozí príbeh ako mládeži prístupný. Ani nie pre jeho nespornú celkovú vulgárnosť a neustálu lascívnu dvojzmyselnosť, koketujúcu aj s perverznosťou. Tomu deti rozumieť nebudú. No keď pominie počiatočné očarenie pohybujúcim sa pestrofarebným obrazom, nemá čo zaujať.

Chaotické rozprávanie má problém sledovať i dospelý divák. S rozpočtom rovnajúcim sa miliónu eur by dokázal vyčariť 80 minút kvalitnej digitálnej animácie azda len doktor Faust, ale bez rozprávačského nadania výsledok zlyháva v samých základoch narácie.

Ako sa to robiť nemá

Distributér vypravil snímku do kín s tvrdením, že je to prvý celovečerný 3D digitálne animovaný film východnej Európy. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy Jegora Michalkova- Končalovského s jeho verziou Luskáčika to môže byť pravda. Zároveň je to však i jediné nespochybniteľné pozitívum tohto bizarného dielka.

Treba veriť, že bude prínosom, ak poslúži aspoň čoby príklad toho, ako sa film robiť nemá. Slovenská a česká kinematografia si nemajú čo vyčítať. Obe dokázali, že vedia hrdo nadviazať na tradíciu Edov Woodov, Uwe Bollov a iných zvláštnych filmových bytostí.