Michael Jackson sa vracia na pódiá. Zase

Ikona hudby a kráľ popu by mal v júli v londýnskej O2 Arene odohrať najmenej desať koncertov.

5. mar 2009 o 17:51 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, čtk

Ikona popu a kráľ hudby by mal v júli v londýnskej O2 Arene odohrať najmenej desať koncertov.



BRATISLAVA. Najmenej desať koncertov: v júli a v Londýne. Tak by mal vyzerať veľký návrat bývalého kráľa popovej hudby Michaela Jacksona. V greenwichskej O2 Arena by mal odohrať sériu koncertov, s pomocou ktorej sa chce vrátiť na hudobné pódiá. Reklama na koncerty sa už objavila v londýnskom metre.

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila dnes v Londýne Jackson oznámil, že prvý koncert sa odohrá 8. júla a lístky začnú predávať od 13. marca. "Na šou zahrám skladby, ktoré fanúšikovia chcú počuť," povedal Jackson na tlačovej konferencii. Médiám podľa NME tiež povedal, že po londýnskych koncertoch už na verejnosti so svojou hudbou vystupovať nebude. "Keď hovorím toto, myslím toto," dodal.

Michael Jackson naposledy vystupoval v roku 2006, jeho predstavenie na World Music Awards sa však dá nazvať fraškou. Posledné roky sa však o spevákovi vravelo skôr v súvislosti s jeho zdravotným stavom. Britské The Times preto špekulujú, či je hudobník ešte schopný naplniť kapacitu haly. Tá je 20-tisíc miest.

Michael Jackson - Thriller (naživo z roku 1987)

Keď v O2 v roku 2007 vystúpil Prince, 21-dňová šou zarobil 22 miliónov libier. V júni by sa na tom istom mieste mala predstaviť aj Britney Spears, ktorej sa kariéru po nedávnych drogových excesoch podarilo úspešne vzkriesiť.

Michael Joseph Jackson sa narodil v 29. augusta 1958 a predal 750 miliónov albumov. Jeho album Thriller (predalo sa z neho približne 100 miliónov kusov a je najpredávanejším albumom v histórii popovej hudby) je hudobnou kritikou považovaný za kľúčovú nahrávku nielen v dejinách popu, ale aj r'n'b a urban/hiphopovej hudby. Jeho dosial posledný album je Invincible z roku 2001.

Jackson začínal v chlapčenskej skupine The Jackson 5, zároveň však odštartoval aj svoju sólovú kariéru. V roku 1993 bol prvý raz obžalovaný zo zneužitia len trinásťročného chlapca, čím sa odštartovala honba na údajnú Jacksonovu pedofíliu. S rodinou chlapca sa v deväťdesiatych rokov dohodol na mimosúdnom vyrovnaní, od podobných obvinení v roku 2003 bol súdom oslobodený.

Spevák sa v roku 1994 oženil s dcérou Elvisa Presleyho, Lisou Marie. Objavili sa vtedy špekulácie, že manželstvo je len mediálna vypočítavosť - po roku a pol sa pár napokon rozišiel. Zo vzťahu so zdravotnou sestrou Debbie Roweovou má Jackson syna Prince Michaela I. a dcéru Paris. Matka jeho tretieho dieťaťa, Prince Michaela II., nie je známa.

Posledné roky Jackson zápasil s dlhmi. Z tohto dôvodu musel predať aj svoj známy rozprávkový ranč Neverland.