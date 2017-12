Fero Hora vyberá: Výnimočné ženy spievajú k MDŽ

Grace Jones, Sade, Annie Lennox a Arethe Franklin. Pozrite si klipy vo výbere legendárneho dídžeja.

6. mar 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

Sade. Druhý klip.(Zdroj: Best of Sade/cover)

Jar sa blíži a prvou lastovičkou je Medzinárodný deň žien. Aj keď bol minulým režimom sprofanovaný, je to sviatok, ktorý sa do dnes pripomína na celom svete a jeho vznik s komunizmom nemá nič spoločné. Nápad sa totiž zrodil v USA vo februári 1909, čiže pred sto rokmi.

Naša dnešná ponuka bude možno aj preto patriť trom klipom, v ktorých budú dominovať štyri speváčky. Na rade je extravagancia, krása, skúsenosť a samozrejme vokálna kvalita.

Speváčka, modelka a herečka Grace Jones pochádza z Jamajky. Od roku 1965 sa však spolu s rodičmi usadila v USA. Ako modelka pôsobila v New Yorku i v Paríži a pózovala i pred fotoaparátom Andyho Warhola. Prvú filmovú rolu dostala v roku 1973 a u nás ju poznáme predovšetkým z filmu Ničiteľ Conan, v ktorom popri Arnoldovi Schwarzeneggerovi stvárnila postavu Amazonky Zuly. Medzi najväčšie hity Grace Jones rozhodne patrí aj jej coververzia piesne La Vie en rose.

video //www.sme.sk/vp/8283/

Speváčka, skladateľka, textárka a producentka Sade Adu sa narodila v Nigérii v zmiešanej nigérijsko-anglickej rodine. Od svojich štyroch rokov, čiže od roku 1963 žila v Anglicku. Svoju umeleckú kariéru odštartovala v roku 1982 ako speváčka new džezovej skupiny Sade. Medzi hity Sade sa zaradil i štvrtý a posledný singel z úspešného albumu Diamond Life z roku 1984. Na jeho A-strane bola pesnička Smooth Operator.

video //www.sme.sk/vp/8284/

Na rade je jedinečné dueto speváčky skupiny Eurythmics Annie Lennox a „lady soul“ zo 60-ych rokov Arethy Franklin. Ich spoločná nahrávka pesničky Sisters Are Doin´It for Themselves sa zrodila na jeseň roku 1985. Po obsahovej stránke je táto skladba popularizáciou moderného feministického hnutia. Dokazuje to i jej videoklip.

video //www.sme.sk/vp/8285/

Fero Hora je pravidelná relácia TV SME. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok večer.