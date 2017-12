Hráme pre seba i pre svet

Medzinárodný míting v Bratislave ukáže, v akom stave je naše divadlo.

7. mar 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Prvý raz v histórii je na Slovensku míting prestížnej Medzinárodnej siete pre súčasné scénické umenie. Bude to príležitosť predstaviť naše divadlo svetu.

BRATISLAVA. Koniec apríla prináša so sebou jarný termín stretnutia Medzinárodnej siete pre súčasné scénické umenie (IETM). Teraz sa jej členovia stretnú v Bratislave. Bude ich okolo päťsto z celého sveta a spoločne s našimi odborníkmi sa stretnú približne na tridsiatich diskusných podujatiach.

S mítingom je spojená i výnimočná možnosť usporiadať divadelnú prehliadku toho najlepšieho, čo u nás vzniklo. Organizátori mítingu, ktorými sú Asociácia Divadelná Nitra, Slovenské národné divadlo, Divadelný ústav Bratislava, Asociácia Bratislava v pohybe a Kultúrny kontaktný bod Slovensko, vyberali z ponuky podľa toho, čo slovenské divadlá aktuálne ponúkajú v repertoári a čo u nás vzniklo za niekoľko uplynulých rokov. Možnosť prezentácie dostali i slovenskí umelci, úspešní v zahraničí. Výber mali v rukách štyria členovia organizačného výboru.

Vidieť by mali aj diváci

Zo stopäťdesiat odporúčaných inscenácií 57 divadelných súborov či jednotlivcov sa do konečného výberu prehliadky dostalo napokon 25 titulov. Na bratislavskom mítingu sa budú uvádzať od 23. do 26. apríla v deviatich divadlách.

„Je to unikátna možnosť predstaviť slovenské divadlo v širšom rozpätí a konfrontovať ho so zahraničným publikom. Prehliadka však nie je určená len pre členov mítingu, je to dobrá príležitosť aj pre našich divákov, aby si mohli urobiť obraz o súčasnom slovenskom divadle," hovorí Darina Kárová z Asociácie Divadelná Nitra.

Organizátori mítingu IETM si mohli vybrať medzi jarným a jesenným termínom. Keďže jesenný by kolidoval s festivalom Divadelná Nitra, voľba padla na koniec apríla. Začiatok mája však už vzápätí patrí bratislavskému festivalu Nová Dráma.

Dôraz je na text

Kým prehliadka IETM berie do úvahy aj medzižánrové produkcie a pohybové divadlo, festival Nová Dráma sa sústredil na výber svojich ôsmich súťažných inscenácií podľa „textového kľúča" - ide mu o pôvodné súčasné inscenácie domácich i zahraničných divadelných hier. Kladie dôraz na dramatický text. Výberové festivalové komisie sa nekryli, v oboch programoch však figurujú predstavitelia Divadelného ústavu.

Akýmsi „festivalovým prienikom" sa stali dve inscenácie - Petržalské príbehy (Ján Šimko a kol.) v produkcii bratislavského Štúdia 12 v réžii Jána Šimku a hra Kebab rumunskej dramatičky Gianiny Carbunariu v produkcii Štátneho divadla Košice, opäť v réžii Jána Šimku.