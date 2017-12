Hugo Chávez stretol filmového Che Guevaru

Fidel Castro sa nehlásil, keď mu volali režisér Steven Soderbergh a herec Benicio Del Toro. Dvojfilm o Che Guevarovi sa teda musel nakrútiť bez jeho pripomienok. Naopak, o sfilmovaného revolucionára mal záujem Hugo Chávez.

7. mar 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Nakrútiť film o Che Guevarovi je nemožné, my sa o to iba pokúsime, vravel režisér Steven Soderbegh. A Benicio Del Toro, keď už mu to takto predostreli, mal hneď o hemung menej. Aj tak však vedel, že zahrať Che Guevaru bude ťažká, a najmä zodpovedná úloha.

Bola zodpovedná, pretože bola zároveň aj spoločenská. Špeciálne to vidno teraz, keď sa Soderberghov dvojfilm dostáva do sveta. Tento týždeň mal premiéru vo Venezuele a Benicio del Toro sa rozhodol, že tam zájde tiež. V Caracase sa o filme rozprával aj s Hugom Chávezom.

Venezuelský prezident si pozrel oba filmy, čo znamená, že v kine zotrval štyri hodiny a dvadsaťosem minút, a potom Benicia Del Toro povodil po nových štátnych štúdiách (vznikli preto, aby sa vo Venezuele zbytočne nešírila americká produkcia). Medzitým sa, prirodzene, rozprávali aj o Che Guevarovi, Chávez niekoľkokrát zopakoval, že to bol hrdina Južnej Ameriky.



Filmy Che: Argentínčan a Che: Guerrilla mali premiéru minulý rok na festivale v Cannes. Benicio Del Toro ani Steven Soderbergh vtedy ešte nevedeli, či sa podarí distribuovať ich aj na Kube. Nakoniec sa podarilo, a minulý december stáli pred kinami rady ľudí. Akurát, že miestne noviny Granma boli kritické.



Im sa nevidelo, ako neprirodzene boli niektoré osoby vyobrazené, špeciálne Fidel Castro. Tvrdia, že mexický herec Damián Bechir svoju úlohu nesplnil, pretože nemal ani takú hĺbku, ani takú charizmu ako originál.



Štáb pritom pracoval veľa, sedem rokov. Steven Soderbergh a Benicio Del Toro chodili pred nakrúcaním po Južnej Amerike a hľadali ľudí, čo by si na Che Guevaru mohli spomenúť. Veľmi sa snažili, aby si vymohli aspoň päť minút s Fidelom Castrom. Predpokladali, že niet dnes osoby, čo by Che Guevaru poznala dôvernejšie.



Soderbergh v Cannes spomínal, že Castro má zvyk filmy mimoriadne dlho rozoberať, každú chvíľu ich zastavuje a komentuje. Che trvá dlho aj bez prestávok, s prestávkami by sa asi priblížil celodennej seanse. Ale nebola na to príležitosť, Castro na výzvy filmárov nereagoval. Filmy vznikli bez jeho pripomienok i spomienok.



K nám príde prvá časť 2. apríla. V nej Soderbergh chirurgickým spôsobom zrekonštruoval revolúciu na Kube. Z detailov a každodenných dialógov skladal Argentínčanov charakter. Druhú časť tvorí príbeh z Bolívie a Che Guevarov pokus zavŕšiť revolúciu. To uvidíme o čosi neskôr, najskôr na jeseň.