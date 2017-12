Kto vyhrá Eurovíziu?

V nedeľu sa rozhodne o slovenskom zástupcovi vo finále televíznej súťaže v Moskve.

7. mar 2009 o 0:00 kul

BRATISLAVA. V.I.P., Andrea Zimányiová, Robo Šimko a MassRiot, Zachariáš Hubáček, Martina Schindlerová, Mukatado, Tomáš Bezdeda, Robo Opatovský, Smola a hrušky, Peter Bažík a Andrea Sulovská, Janais, Mária Čírová, Kamil Mikulčík a Nela Pocisková, Michal Chrenko, Komajota, Samo Tomeček.

Z týchto hudobníkov a skupín vzíde v nedeľu večer víťaz slovenského kola pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2009, ktorý nás bude zastupovať na májovom finále v Moskve. Rozhodne o tom kombinovaný výpočet výsledkov esemeskového hlasovania a hlasov poroty.

Na poslednú chvíľu sa do zoznamu dostala skupina Smola a hrušky. Pôvodne sa mal vo finále objaviť Desmod, v pondelok to potvrdil manažér skupiny agentúre SITA. O pár hodín už bolo všetko inak. „Naozaj si myslíme na rozdiel od poroty, že Peter Cmorik jednoznačne patrí do finále," povedali členovia skupiny.

Peter Cmorik cez svojho manažéra neštandardnú ponuku odmietol. Bulvárne médiá následne zverejnili špekulácie, že známe mená nechcú ísť na Eurovíziu do Moskvy, pretože by tam museli pricestovať s desaťdňovým predstihom a že už majú dohodnuté koncerty za peniaze, kým Eurovízia je imidžová vec.

Slovenská porota súťaže v stredu večer rozhodla, že náhradníkom za skupinu Desmod bude skupina Smola a hrušky. „Ďakujeme porote, Desmodu a fanúšikom. Vidíme sa v nedeľu na MDŽ cez telebedňu," napísali členovia tejto skupiny na svojej internetovej stránke.

Priamy prenos zo slovenského finále Eurovízie sa začína o 20.15 h.