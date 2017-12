Bathory je divácky najúspešnejší český film

V Prahe odovzdávali filmové ceny Český lev. Za divácky najúspešnejší český film minulého roka vyhlásili snímku Juraja Jakubiska. Cenu za dlhodobý prínos dostal Slovák Juraj Herz.

7. mar 2009 o 21:26 TASR

PRAHA. Film Karamazovi režiséra Petra Zelenku podľa rozhodnutia Českej akadémie filmovej a televíznej tvorby získal cenu Český lev 2008.

Jeho režisér Petr Zelenka vystúpil v sobotu večer na pódium v pražskej Lucerne ešte raz, pretože získal zároveň aj cenu za najlepšiu réžiu. Nepriamo sa dostalo ocenenie aj slovenskému zástupcovi, pretože kameramanom filmu je prešovský rodák Alexander Šurkala.

Bathory najúspešnejší divácky film



Celkom sedem nominácií mal film Tobruk režiséra Václava Marhoula, nakoniec získal tri, za najlepšiu kameru, najlepší zvuk a najlepšiu hudbu. Veľkofilm Báthory Juraja Jakubiska získal cenu akadémie za najlepší výtvarný počin. Zároveň získal aj cenu ako najúspešnejší divácky film.

Tri sklenené sošky Českého leva si odniesol film Hlídač č.47 režiséra Filipa Renča, zároveň za hlavnú úlohu získal cenu Karel Roden. Dve ceny získal aj film Venkovský učitel Bohdana Slámu a Zuzana Bydžovská cenu za najlepší ženský herecký výkon.

Dve želiezka v kategórii vedľajší ženský herecký výkon malo aj Slovensko, nominované boli Zuzana Krónerová a Emília Vášaryová. Cenu si však odniesla tretia nominantka Lenka Termerová.

Cena za dlhoročný prínos Jurajovi Herzovi



Dvakrát počas slávnostného večera si v Lucerne, kapličke českej kultúry, publikum poctilo vo forme standing ovation odmenených vo vyhlásených kategóriách.

Cenu za dlhoročný umelecký prínos českému filmu získal režisér Juraj Herz. Druhýkrát vstali diváci zo sedadiel pri cene za najlepší dokumentárny film. Získal ho dokument Občan Havel a exprezident Václav Havel sa z pódia osobne poďakoval všetkým tvorcom.

Slovenčina v hľadisku



V hľadisku Lucerny sa objavilo mnoho známych domácich aj slovenských tvárí. Jedným z nich bol dlhoročný riaditeľ filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach Peter Hledík.

"Som úprimne prekvapený, že tu toľkokrát zaznela slovenčina, to sú dve veci, ktoré ma udivujú, že sa nakrúti v desaťmiliónovej krajine tridsať filmov, a že z tých tridsiatich filmov je takmer v každom zastúpenie slovenských tvorcov. Rozmýšľam, či by to nebolo lepšie opačne, žeby sa v päťmiliónovom Slovensku natočilo pätnásť filmov a tiež by tam občas zaznela čeština, to by som si želal", povedal pre TASR.

Pokiaľ Emília Vášaryová spolu s manželom sledovali v hľadisku celý slávnostný večer, Zuzana Krónerová prišla do Lucerny v samom závere. "Dnešný večer bol výborný, ja som ho prežila v Švandovom divadle, kde sme s divadlom Astorka hosťovali, a zahrali sme Shakespearovu Rómea a Júliu. Mali sme veľký úspech, po očku som samozrejme na televízore sledovala (udeľovanie cien) so stíšeným zvukom medzi svojimi výstupmi a veľmi som držala palce kolegyniam a kolegom, všetko dopadlo úžasne, lebo vyhrala Lenka Termerová. Všetkým gratulujem", povedala pre TASR. "Aj sme natiahli troška pauzu, lebo akurát išlo vyhlasovanie výsledkov cez pauzu, a veľmi sme držali Zuzke palce, je skvelá", dodal k večeru jej kolega, herec František Kovár.