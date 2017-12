Jackson chystá posledný výkrik

Bývalý kráľ popu podpísal zmluvu na 400 miliónov dolárov. Po desiatich koncertoch skončí.

9. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik

Michael Jackson bude v júli opäť na koncertnom pódiu. Fanúšikom odkázal, že ich miluje a že im zahrá všetko, čo budú chcieť počuť. Státisíce z nich na to okamžite zareagovali.

BRATISLAVA, LONDÝN. Niekdajší kráľ popu sa ešte raz vo svojom pohnutom živote rozhodol nasadiť svoju odloženú korunu. Michaela Jacksona čaká desať koncertov v londýnskej O2 Arene. Uvažuje sa aj o svetovom turné, ktoré by malo byť podľa jeho promotérov posledným v Jacksonovom živote.

Spravodajský server BBC napísal, že za svoj comeback, ktorý dostal názov This Is It, by mal zinkasovať až 400 miliónov dolárov. Kontrakt so spoločnosťou AEG Live zahrnuje okrem koncertov aj 3D film, ktorý by mal byť založený na albume Thriller s Jacksonom v hlavnej úlohe.

Fanúšikov miluje

Napriek tomu, že svoj posledný album Invincible vydal Michael Jackson v roku 2001 a na koncertnú šnúru nevyrazil od roku 1995, jeho meno stále láka.

Minulý rok sa darilo aj reedícii najúspešnejšieho albumu v histórii popmusic Thriller, z ktorého sa po celom svete predali viac ako tri milióny kusov.

V budove O2, kde bola tlačová konferencia k desiatim londýnskym koncertom, na kráľa popu čakali tisíce fanúšikov. „Veľmi vás milujem. Budem hrať piesne, ktoré budete chcieť odo mňa počuť. Bude to moje posledné vystúpenie v Londýne," povedal davu priaznivcov.

Prvý koncert v O2, do ktorej sa zmestí 20 000 ľudí, je naplánovaný na 8. júla. Jeden lístok stojí od 50 do 75 libier.

Chce si napraviť povesť

Čoraz častejšie sa povráva aj o novom albume ikony popu. Bližšie detaily nie sú známe, ale uvažovalo sa, že produkcie sa ujme slávny Quincy Jones, ktorý s ním spolupracoval na albumoch Thriller a Bad. Podľa iných informácií sa Jackson zavrel v štúdiu s hudobníkmi will. I. Am z Black Eyed Peas a Kanye Westom.

Za návratom 50-ročnej legendy sú okrem lásky k hudbe aj problémy s financiami. Okrem toho si určite chce napraviť svoju povesť, ktorá bola pošpinená súdnymi procesmi. V roku 2005 ho súd po päťmesačnom procese zbavil obvinenia zo zneužívania štrnásťročného chlapac Gavina Arviza.

Minulý rok zasa musel čeliť žalobe bahrajmského šejka, ktorý od neho na súde požaduje 4, 7 milióna dolárov za porušenie zmluvy. Okrem toho bol novembri 2008 prinútený predať svoj rozprávkový dom Neverland.

Oživiť si slávu

BBC je k jeho comebacku trochu skeptická. Napísala: „Asi už nikdy sa nepodarí vytvoriť skvelú hudbu ako v čase jeho najväčšej slávy. Jeho nadchádzajúce koncerty, koľkokoľvek ich odohrá a ako ich odohrá, budú jeho posledné. Asi preto, že nemá žiadnu dlhotrvajúcu víziu, ako by sa dalo vrátiť na špičku popu a udržať sa na nej aj naďalej. Tentoraz sa len skúsi o krátke oživenie svojej slávy."

Agentúra TASR však píše, že dva dni pred oficiálnym spustením predaja lístkov sa na stránke, cez ktorú si možno kúpiť vstupenky, zaregistrovalo 350 000 ľudí.