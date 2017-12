Prodigy skúsili prekričať PKO. Úspešne

Kultová britská formácia predviedla bratislavskému publiku vydarenú svetelnú a zvukovú šou.

8. mar 2009 o 20:38 Peter Filin

BRATISLAVA. Naživo to páni z Prodigy vedia oveľa lepšie ako v štúdiu. Kapela z Essexu vydala pred dvoma týždňami svoj nový album pod názvom Invaders Must Die. Je to jej piaty štúdiový album a na svojom koncertnom turné ho teraz predviedla aj slovenskému publiku. Na sobotňajšom koncerte v bratislavskom PKO ukázala presne to, pre čo sa na jej vystúpenia oplatí prísť.

Krik, ktorý sa dobre počúva

Nový album ani zďaleka nepripomína albumy z deväťdesiatych rokov, ktorými sa kapela zaradila medzi elitu elektronickej scény. Skladby na ňom sú nevýrazné, chýba im akákoľvek nová myšlienka a snažia sa podobať najväčším hitom tejto kapely.

Keď však tie skladby počujete naživo, ešte aj v kombinácii so zvukovými a svetelnými efektmi, také predstavenie sa vám musí páčiť.

Samozrejme, za predpokladu, že vám neprekáža ukričaný hlasový prejav á la Robo Mikla. Pretože to speváci kapely Maxim Reality a Keith Flint vedia dokonale.

Slovenské publikum si okrem nového albumu vypočulo aj zopár najväčších hitov od Prodigy. Piesne ako Smack My Bitch Up, Firestarter alebo Breathe pravdepodobne nemohli nenechať nikoho v sále bez emócií.

Pretože napriek svojmu veku sa dokážu Prodigy na pódiu zabávať tak, že nemáte pocit, že už oslávili štyridsiatku. A atmosféru z pódia vedia dokonale preniesť aj medzi publikum.

Na Slovensko sa radi vracajú

Kapela sa predstavila na Slovensku tretíkrát. Prvýkrát to bolo na festivale Pohoda pred štyrmi rokmi. Bratislavu už poznajú, sobotňajší koncert bol ich druhým vystúpením v tomto meste. V októbri 2006 Prodigy koncertovali na druhom brehu Dunaja, v Inchebe.

Je otázne, či nevydarený album Invaders Must Die nebude ich posledným. Ostáva len dúfať, že s koncertovaním neskončia. Bola by to škoda.