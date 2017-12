U2 idú na cesty, Praha a Viedeň chýbajú

U2 oznámili dátumy aktuálneho turné, ale slovenských fanúšikov nepotešia.

9. mar 2009 o 17:04 Peter Bálik

BRATISLAVA. Slávna írska skupina, ktorá s novým albumom No Line On The Horizon valcuje svetové hitparády, odohrá v Európe štrnásť koncertov a potom sa presunie do Severnej Ameriky.

360° Tour sa začne 30. júna v Barcelone. Najbližšie to budú mať slovenskí priaznivci do poľského Chorzova (6. 8.) alebo chorvátskeho Záhrebu (10. 8.). Mestá Viedeň a Praha, o ktorých sa diskutovalo ako o možných lokalitách, nakoniec padli.

Je však možné, že U2 budú v šnúre pokračovať po vydaní ďalšieho albumu na konci tohto roka, ktorý sa podľa Bona bude volať Songs Of Acent. Podľa amerického Billboardu sa na cesty vrátia na budúci rok.

360° Tour prinesie viacero noviniek. Tou hlavnou je, že fanúšikovia budú mať na pódiu výhľad zo všetkých svetových strán. Nad pódiom bude obrazovka v tvare valca.

U2 už zverejnili aj zoznam predkapiel, medzi ktorými sa nachádzajú mená ako Glasvegas, Elbow, Kaiser Chiefs, Snow Patrol alebo Black Eyed Peas. Cena za vstupenky sa pohybuje od 30 do 85 eur.

Dvanástemu radovému albumu No Line On The Horizon sa nadmieru darí. V hitparádach je na prvom mieste v Británii, vo Francúzsku, v Nemecku, Belgicku, vo Fínsku, v Japonsku aj v Česku.

Je to desiaty album kapely, ktorý vyhral britský rebríček. Lepšie sú na tom The Beatles s 15 zásahmi a Elvis Presley s 11.