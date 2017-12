Vo Viedni je 8 filmových dní v Tibete

Pri príležitosti 50. výročia potlačeného ľudového povstania v Tibete pripravil oddnes viedenský kultúrny spolok Schikaneder filmovú prehliadku 8 dní v Tibete.

10. mar 2009 o 12:02 TASR

VIEDEŇ. Pri príležitosti 50. výročia potlačeného ľudového povstania v Tibete pripravil oddnes viedenský kultúrny spolok Schikaneder filmovú prehliadku 8 dní v Tibete, ktorá potrvá do 17. marca.

Filmové snímky pochádzajú z obdobia rokov 1938 až 2008. Ilustrujú kultúrne a náboženské tradície Tibetu a osvetľujú ich mystifikáciu z pohľadu západnej kultúry. Na filmovom minifestivale 8 dní v Tibete uvedú dokumentárne filmy, doteraz neznáme celovečerné filmy, ale aj na medzinárodných festivaloch ocenené produkcie vrátane rakúskej premiéry kanadského dokumentu What remains of us z roku 2004 v réžii Francoisa Prévosta a Huga Latulippa.

Filmový program sprevádzajú diskusie, prednášky k dejinám Tibetu i k aktuálnej situácii v tejto čínskej provincii. Do diskusie sa zapoja filmoví tvorcovia ako Jürgen Czwienk, Steffen Bayer, Manfred Neuwirh či Sergiu Matei. Hosťom bude aj v exile žijúca Tibeťan Phuntsog Nyidron a tajomník dalajlámu v Ženeve - Tseten Samdup Chhoekyapa.