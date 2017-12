Thália pripravila rozprávkovú Povalu

Košické divadlo Thália pripravilo premiéru rozprávkového muzikálu Povala.

10. mar 2009 o 12:37 TASR

KOŠICE. Košické divadlo Thália, ktoré hrá svoje predstavenia v maďarskom jazyku, pripravilo premiéru rozprávkového muzikálu Povala.

"Je to jedno z najúspešnejších predstavení, ktoré v Maďarsku za posledných dvadsať rokov vzniklo. Neexistuje jediné divadlo v Maďarsku, ktoré by túto hru nemalo v repertoári," povedal režisér prestavenia Imré Halasi, ktorý je zároveň aj generálnym riaditeľom Národného divadla v Miškovci.

Muzikál Povala je príbehom o čudnom cestovaní v čase. Na povale ostali rozprávkové figúry, ktoré sem zablúdili. Sú to duchovia, ktorí hľadajú krajinu, kde všetky hračky ožijú. Sú tu zabudnuté rozprávkové bytosti: princ, ktorý zabudol bozkom oslobodiť Šípkovú Ruženku, ôsmy trpaslík, kat, ktorý nepopravuje, ale pomáha ľuďom.

Hudbu k predstaveniu zložil Gábor Presser, rocková legenda zo skupiny Lokomotiv GT. Texty napísal Dusab Sztevanovity a autorom hry je Péter Horváth. "Boli by sme radi, ak by sme dokázali v krátkom čase vyriešiť problém s titulkovaním hry priamo na predstavení. Bola by škoda, ak by si ho nemohli pozrieť aj tí diváci, ktorí nerozumejú maďarčine," uzavrel Halasi.