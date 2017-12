Lístky na McCartneyho zmizli za niekoľko sekúnd

Vstupenky na lasvegaský koncert Sira Paula McCartneyho sa vypredali za sedem sekúnd.

11. mar 2009 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Vstupenky na lasvegaský koncert Sira Paula McCartneyho sa vypredali za sedem sekúnd, informovali organizátori. Na slávnostnom otvorení koncertnej sály New Joint v priestoroch Hard Rock Hotel & Casino bude môcť bývalého "Beatla" 19. apríla vidieť len štyritisíc fanúšikov.

Vstupenky, ktoré sa dostali do predaja na Valentína, ľudia podľa spoločnosti Concerts West kupovali rýchlosťou takmer 600 sedadiel za sekundu. Podľa hovorcu spoločnosti čaká návštevníkov koncertu "noc, akú ešte Vegas nezažilo".

Držiteľmi rekordu za najrýchlejšie vypredané koncertné turné sú Take That - 600-tisíc vstupeniek na ich turné Circus sa minulý rok predalo za 4,5 hodiny. Podľa organizátorov lasvegaského koncertu McCartney tento rekord prekonal, no musia im to ešte potvrdiť zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov.

Sir Paul sa v apríli predstaví aj ako headliner otváracieho dňa kalifornského festivalu Coachella, ktorý sa bude konať od 17. do 19. apríla.

Informácie zverejnil spravodajský portál news.bbc.co.uk.