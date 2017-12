Deep Purple prídu v máji na Slovensko

Anglická hardrocková legenda, skupina Deep Purple príde v rámci svojho turné aj na Slovensko. Koncert odohrajú 3. mája v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

11. mar 2009 o 14:02 TASR

Priekopníci hard rocku majú na svojom konte viacero prvenstiev, medzi nimi aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov ako najhlučnejšia skupina na svete. Dodnes patria medzi kapely, ktoré sú známe intenzívnou koncertnou činnosťou.

Počas 40-ročnej muzikantskej dráhy prešla táto formácia viacerými personálnymi zmenami. V súčasnosti hrá v zložení Ian Gillan (spev), Steve Morse (gitara), Roger Glover (basgitara), Don Airey (klávesy) a Ian Paice (bicie). Trojica Gillan, Glover a Paice v nej hrá od začiatku a zároveň patria k úspešnej zostave zo 70. rokov. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Black Night, Strange Kind Of Woman, Fireball, Never Before, Child In Time, Smoke On The Water či Woman From Tokyo.

Formácia Deep Purple vznikla vo februári 1968 pod prvým názvom Roundabout. Koncertnú premiéru mali 20. apríla 1968 v dánskom meste Tastrup, tam aj prvýkrát vystúpili pod názvom Deep Purple. Prvý album Shades Of Deep Purple vydali v júli 1968. V 70. rokoch kraľovali na hardrockovej scéne, veľmi úspešné boli albumy In Rock, Fireball či Machine Head. S jednou prestávkou sú na hudobnej scéne dodnes. V singlovej hitparáde mali päť skladieb. Na svojom konte majú 18 štúdiových albumov, ten zatiaľ posledný Rapture Of The Deep Purple vydali v novembri 2005.