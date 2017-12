Slovenskí rockeri úspešnejší v Česku

Melodickí neopunk-rockeri From Our Hands sa zatiaľ najviac zviditeľnili účinkovaním na rozlúčkovom koncerte skupiny Inekafe. Na Slovensku si široké publikum ešte len hľadajú.

11. mar 2009 o 14:18 Voices

Melodickí neopunk-rockeri From Our Hands sa zatiaľ najviac zviditeľnili účinkovaním na rozlúčkovom koncerte kultovej skupiny Inekafe, ktorý sa konal 31. januára 2009 v pražskej Incheba Aréne. V sobotu 7. marca sa kapela predstavila vo Viedni pred domácimi 3 Feet Smaller vo vypredanom klube Flex. Na Slovensku si široké publikum ešte len hľadajú.

video //www.sme.sk/vp/8337/

Bratislavská rocková kapela From Our Hands vznikla v januári 2007 po rozpade skupiny TransPanama. Štvorica Matej Hoťka (spev, gitara), Richard Klimo (basa), Matej Turcer (gitara) a Miro Šimonič (bicie) nahrala prvé EP vo vlastnej skúšobni, ale s dobrým zvukom. Vydanie debutového albumu plánujú From Our Hands na jar 2009 v českom vydavateľstve Xproduction.

