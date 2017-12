Gruzínsko zrušilo účasť na Eurovízii. Dôvodom je Putin

Gruzínsko dnes zrušilo účasť v medzinárodnej speváckej súťaži Eurovízia po tom, ako organizátori vyradili text piesne so skrytou narážkou na adresu ruského premiéra Vladimira Putina.

11. mar 2009 o 17:48 (sita, sme.sk)

BRATISLAVA. Gruzínsko dnes zrušilo účasť v medzinárodnej speváckej súťaži Eurovízia po tom, ako organizátori vyradili text piesne so skrytou narážkou na adresu ruského premiéra Vladimira Putina. Ako uviedla Natia Uznadze z gruzínskej štátnej televízie, ktorá má na starosti účasť kaukazského štátu v májovej súťaži v Moskve, rozhodli sa text nemeniť a nebudú ani vyberať inú pieseň. "Do Moskvy nepôjdeme a na Eurovízii sa nezúčastníme," vyhlásila.

Ako dodala pre agentúru AFP, "nie je nám jasné, prečo Eurovízia prijala toto rozhodnutie. Konkrétne vysvetlenie sme nedostali." V piesni s názvom We Don't Wanna Put In, ktorú mala odohrať skupina Stephane and 3G, spojením posledných slov vznikne priezvisko ruského premiéra. Organizátori Eurovízie, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. až 16. mája, text v utorok zamietli. Podľa manažéra skupiny môže byť za rozhodnutím politický nátlak Ruska. "Ak je to tento prípad, je to neprijateľné," dodal Kachaber Ciskaridze.

Do istej miery sa tak opakuje situácia z roku 2005, keď Ukrajina do súťaže, ktorú v danom roku dokonca sama hostila, posunula pieseň Razom Nas Bahato (Spolu je nás dosť). Tá sa stala hymnou ukrajinskej "oranžovej" revolúcie, ktorá znamenala väčší príklon k prozápadnému smerovaniu krajiny. To sa nestretlo s pochopením ruskej strany.

Vzťahy medzi Tbilisi a Moskvou sú na bode mrazu od krátkej vojny o povstalecký gruzínsky región Južné Osetsko v auguste minulý rok. Gruzínsko, ktoré chcelo spevácku súťaž najprv bojkotovať, nakoniec skladbu vybralo. Skupina odborníkov dohliadajúca na súťaž však v utorok rozhodla, že pieseň porušuje tú časť pravidiel, podľa ktorej "počas vystúpenia nie sú povolené žiadne texty, prejavy, politické alebo iné gestá".

Gruzínsku dali možnosť do 16. marca zmeniť text alebo vybrať inú skladbu.