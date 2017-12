Produkt vesmírnej kvality

Trnavská skupina Hudba z Marsu sa vracia s novým albumom Idoli.

12. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik

Mladí hudobní recesisti sa po ľudových trávniciach tentokrát pohrali so žánrom disco.



BRATISLAVA. Trnavská skupina Hudba z Marsu revidovala na svojom predošlom albume slovenský folklór, ale na novinke Idoli sa premenila na dedinskú zábavovú kapelu, vymietajúcu okresné kulturáky.

Samozrejme, v ich nových pesničkách je ironický kód, že to kapela okolo speváka Štofa nemyslí vážne.

Kam bežíš Goro?

„Kto nás pozná, vie, že ide o sebairóniu. O tom je napríklad pieseň Sex Idols, kde spievame, že nie sme žiadne idoly. Robíme si žarty z dnešnej doby, ktorá je povrchná, v ktorej povrchová škrupinka predáva. Na tomto albume si dali na seba túto škrupinku, ale ľudia vedia, že si z toho robíme žarty," vysvetľuje šéf skupiny Štofo.

Ich štvrtý album Idoli sú jednou z najpestrejších nahrávok Hudby z Marsu, čo si zobral názov zo starého kultového filmu s Josefom Marvanom v hlavnej úlohe. Trnavská skupina sa tentoraz zamerala na poklesnuté disko, čím Štofo chcel vzdať hold najobľúbenejšej pesničke 90. rokov Disco 2000 od britpopovej legendy Pulp.

Okrem toho sa na albume nájde rompop, ska, kubánska hudba a folklór. Na platni sa dokonca spieva v štyroch jazykoch - po slovensky, rómsky, anglicky, ale aj po francúzsky.

Najväčším hitom albumu je určite Goro biely pes. Túto pesničku s čarovným refrénom docenia hlavne tridsiatnici, pretože si cez ňu zaspomínajú na nekonečný seriál o psíkovi, ktorý prešiel pol Japonska, než konečne našiel svojho pána. „S touto pesničkou som sa trápil niekoľko mesiacov. Nechcel som, aby bola len ponurá a beznádejná, ale aby mala aj nejaký pozitívny odkaz. Tak som spravil z Gora dobrého strážcu a spasiteľa."

Keby sme žili v normálnej krajine, tak by Hudba z Marsu vyhrávala z komerčných rádií, lebo na ich hudbe je niečo, čo človeku pozdvihne náladu a ráno cestou do práce si zapíska Štofovu chytľavú melódiu. Je to pop, ale pop zahratý inak ako sme zvyknutí z rádií.

Napríklad takou „rádiovou" pesničkou je Továreň na sny, v ktorej sa frontman snaží dokázať, že aj v takom chladnom prostredí, plnom strojov, dokáže vzniknúť láska. „Dokonca sa mi ozvali aj kamaráti z automobilky v Trnave, ktorí mi povedali, že sa v tej piesni trochu vidia. V Továrni síce nepracujem, ale teší ma, že sa mi podarilo do nich trochu vcítiť," dodáva frontman.

Do jamy levovej

Hudba z Marsu, ktorá funguje od roku 1996, sa pýši tým, že „stále produkuje vesmírne produkty najvyššej kvality", nedávno vystúpila s jedným z týchto produktov v slovenskej Eurovízii. Bol to od tejto alternatívnej partie celkom prekvapivý ťah zúčastniť sa na súťaži s pesničkou Na hubách, kde medzi sebou bojovali tie najhoršie odrody slovenského popu.

„Ľudia z undergroundu takýmito komerčnými akciami pohŕdajú, pre fanúšikov bolo naše vystúpenie zadosťučinením. Slovenský šoubiznis je plný hnusnej vykalkulovanej hudby. Práve preto vstupujeme do „jamy levovej" ako „pěšáci rock'n'rolu". Keď sa celkom stiahnu a budú ticho ľudia, čo ešte majú cit pre hudbu, komerčáci to tu všetko prevalcujú ako kobylky," dodáva Štofo.