Čo počúvame

Hector Zazou & Swara: In the House of Mirrors

12. mar 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 0 0 Že na tvrdení ako labuť pred smrťou naposledy zaspieva najkrajšiu pieseň niečo je, dokazuje aj album s názvom In the House of Mirrors, ktorý nedávno vyšiel na belgickej značke Crammed Discs (u nás distribuuje Wegart). 60-ročný francúzsky mág étericky znejúcej hudby Hector Zazou ho dokončil len krátko predtým, ako zomrel na rakovinu. Do štúdia si pozval štyroch hráčov na tradičné ázijské nástroje, ktorí virtuozitu podriaďujú hudbe a ich meditačné preludovanie citlivo upravil pomocou svojich elektronických mašiniek. „Zvuky hudobníkov vchádzajú do akejsi zrkadlovej siene, kde - podobne ako vo filme Orsona Wellesa Dáma zo Šanghaja - sa zvuk odráža od jedného tónu k druhému, vytvárajúc určitú dunu, ktorá núti muzikantov ponoriť sa pod povrch - tam, kde prebýva podstata zvuku," povedal autor o svojom poslednom diele. Znie to prekrásne, miestami máte až pocit, že sa pozeráte na film, kde exotika nie je cieľom masovej turistiky. Takej silnej hudby, ktorá je oázou normálnosti a v ktorej sa veľmi muzikálne premiešava tradícia so súčasnosťou, veľa nie je.