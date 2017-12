Nové CD

12. mar 2009 o 0:00 Peter Bálik

Garage: Black

Česká rokenrolová legenda je späť! Po ôsmich rokoch nahrala nový album Black a podľa prvých kritík ide o ich najlepší album od No Parking! Tony Ducháček a spol. sa vrátil s oveľa drsnejším zvukom ako v minulosti a k tomu pridali zopár podmanivých pomalších kúskov. Piesne Skála a Ostrovy sú ich nové Greatest Hits, rovnako ako napríklad sedemminútové Černé kytky. Tony je božskej. Ako vždy!

Leonard Cohen: I'm Your Man

Reflex

Skvelému kanadskému spevákovi a básnikovi Leonardovi Cohenovi vychádza koncom mesiaca prvé živé DVD, ale filmová edícia českého Reflexu stihla vydať skvelý dokument. Jeho základom je koncert na jeho počesť, na ktorom vystúpili Nick Cave, Rufus Wainwright alebo Beth Orton. Vystúpenie je popretkávané úžasnými Cohenovými monológmi o detstve, ženách, poézii a Bohu.







Slumdog Millionaire: Soundtrack

Universal

Film Dannyho Boyla Slumdog Millionaire zobral útokom oscarový večer a podobne sa darilo aj jeho filmovej hudbe a pesničkám. Indický skladateľ A. R. Rahman napísal pre film pozoruhodnú hudbu, ktorá stojí niekde na pol ceste medzi starou a novou bollywoodskou produkciou. Rahman čiže „indický Mozart“ si na spoluprácu pozval progresívnu srílanskú raperku menom M.I.A.



Arve Henriksen: In the House of Mirrors

ECM / Wegart



Hudobná kartografia? Žiadny problém pre renomovaného nórskeho trubkára, ktorý popri hrávaní so skupinou Supersilent stíha sólové aj iné projekty. Kontakty sa mu zišli pri jeho debute v prestížnom mníchovskom vydavateľstve, ktoré dáva priestor najmä klasike a džezu. Henriksen k lyrickému zvuku svojho nástroja tentoraz pridal sláčiky a niekoľko osobitých vokalistov.

AMC trio & Ulf Wakenius: Soul of the Mountain

Hevhetia



S dovetkom Tune označuje nezávislé košické vydavateľstvo Hevhetia mladú domácu scénu, ktorej dáva priestor vo svojom katalógu. Druhým albumom AMC trio s švédskym gitaristom Ulfom Wakeniusom ako hosťom prekročilo lokálny rozmer. Je to exportný džez, pekné melodické nápady, kvalitne zahraté aj kvalitne nahraté, čo u nás stále nie je úplne samozrejmá trojkombinácia.