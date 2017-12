Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie hru Friedricha Dürrenmatta

Premiéru divadelnej hry jedného z najväčších švajčiarskych dramatikov 20. storočia Friedricha Dürrenmatta Anjel prichádza do Babylonu uvedú 13. marca na doskách Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Réžiu inscenácie zverilo vedenie divadla hosťujúcemu Jakubovi Nvotovi, ktorý s prešovským rusínskym súborom spolupracoval po prvý raz. Podľa neho sa Dürrenmattovi v tomto diele podarilo vytvoriť a predstaviť univerzálny model toho, ako spoločnosť funguje, pričom sa nezameral cielene na konkrétne charaktery, ale skôr na spoločenské posty. "V hre je mnoho postáv, medzi nimi politik, kat, ale i žobrák a autor dokazuje, že my ako ľudia máme tendenciu svoj charakter prispôsobovať kabátu funkcie, ktorý si práve obliekame," povedal Nvota.

Lyrický text tohto diela je pomerne zložitý, s hlbokým filozofickým podtextom a preto sa realizátori predstavenia zo začiatku obávali, či rusínsky jazyk znesie náročnosť replík. "Nazdávam sa, že rusínčina tejto hre pristane, herci sa textu výborne zhostili a preklad Valerija Kupku je podľa môjho názoru po literárnej stránke veľmi kvalitný," konštatoval režisér.

Je to príbeh o tom, ako univerzálna ľudská spoločnosť dostane dar z neba. Do mesta Babylon zostúpi anjel a prinesie krásne dievča Kurrubi pre najchudobnejšieho človeka na svete - žobráka Akkiho. Zistí sa však, že najchudobnejší človek nemusí byť práve žobrák, ale môže to byť aj kráľ. V inscenácii sa predstaví desať členov súboru. Do postavy žobráka režisér obsadil Vasiľa Rusiňáka, rolu dievča Kurrubi stvárni Daniela Rusinková a kráľa Nabuchodonozora si zahrá Igor Latta.

Friedrich Dürrenmatt (1921-1991) sa narodil v rodine evanjelického kňaza vo Švajčiarsku. Študoval teológiu, filozofiu a literatúru. Pred samotným štúdiom literatúry pôsobil ako kreslič, grafik a divadelný kritik. Jeho tvorbu výrazne ovplyvňoval existencializmus, absurdné divadlo a neskôr aj epická dráma. K najznámejším hrám tohto autora patria: Návšteva starej dámy, Fyzici, Slepec, Anjel prichádza do Babylonu a Romulus Veľký.

