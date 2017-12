Sheila Cooper vystúpi v Piešťanoch a Bratislave

V bratislavskom klube Hlava XXII vystúpi 14. marca kanadská speváčka a saxofonistka Sheila Cooper so svojou formáciou Sheila Cooper Quartet. O deň skôr, v piatok 13. marca, sa predstaví v Piešťanoch v rámci projektu International Jazz Piešťany.

12. mar 2009 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskom klube Hlava XXII vystúpi 14. marca pôvodom kanadská speváčka a saxofonistka Sheila Cooper so svojou formáciou Sheila Cooper Quartet. Spolu s ňou sa na pódiu predstavia Christian Havel (gitara), Han Strasser (akustická basa) a Christian Salfellner (bicie). O deň skôr, v piatok 13. marca, sa predstaví v Piešťanoch v rámci projektu International Jazz Piešťany.

Sheila Cooper, ktorú uznávajú hudobníci i kritika, zbierala skúsenosti na Broadwayi, džezových festivaloch i v nočných kluboch. Ako kapelníčka precestovala celý svet a podieľala sa aj na filmových soundtrackoch.

Debutovala v roku 2000 albumom Since You Were Mine, ktorý patrí k najlepším speváckym debutom. Ako druhý vydala album While the World is in Slumber, na ktorom spolupracovala s Johnom Hartom, Marcellom Pellitterim a Chrisom Bergerom. V roku 2008 nahrala baladický album Tales of Love and Longing s významným rakúskym klaviristom Fritzom Pauerom.