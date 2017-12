Tancuj, tancuj, Super Mario

V bratislavskom A4 - nultom priestore bude zajtra večer pokračovať moderná elektronická diskotéka. Predstaví sa francúzska zostava DAT Politics.

13. mar 2009 o 13:31 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Osveta znamená, že veríte v kvalitu niečoho a snažíte sa ju priblížiť či priniesť čo najväčšiemu počtu potenciálnych priaznivcov. Osveta v podobe ľudí okolo bratislavského A4 - nultého priestoru spočíva v tom, že z času načas privezú kapelu, o ktorej síce na Slovensku väčšinou počulo len pár hudobných „odborníkov", no vo svete patrí k špičke toho, čo robí. Aj keď by to bola hudba len pre pár poslucháčov.

Podobne to bude aj v sobotu s francúzskou kapelou DAT Politics, ktorú považujú za jedného z priekopníkov glitch a 8-bit diska. Kapela totiž znie, ako keby ste si do ruky zobrali niektorú starú hraciu konzolu a detský Casio syntetizátor a rozhodli sa na nich vytvárať modernú tanečnú hudbu.

DAT Politicssa dali dokopy vo francúzskom meste Lille pred desiatimi rokmi a okrem hudby sa zameriavajú i na ilustráciu a najmä vizuálny sprievod vlastných koncertov, takzvaný vídžejing. V ich podaní tak inteligentná tanečná hudba nie je len tuctovým monotónnym poskakovaním do opakujúcej sa elektronickej slučky, ani prešpekulovaným hľadaním budúceho zvuku, ale je to skôr uletená a trošku bláznivá komplexná diskotéka plná zábavnej muziky.

Okrem francúzskej kapely sa večer predstaví aj slovenský hudobník Alex Gutrai alias Batcha de Mental, ktorý za svojich inšpirátorov považuje Suchoňa, Lasicu so Satinským, ale i tamilskú tigricu M.I.A či britského Buriala. Oficiálny začiatok sobotného večera v A4-ke je o 20.00 hod.