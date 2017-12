Marián Varga recenzuje Jona Lorda

Nebol to obyčajný večer, nemôže to byť ani obyčajná reportáž. Na koncerte slávneho britského klávesistu z Deep Purple sme boli s jeho slovenským kolegom. Sú totiž rovesníci a obaja spojili bigbít s klasikou.

15. mar 2009 o 16:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. „Je mi cťou," odpovedal promotér dvojkoncertu Jona Lorda na otázku, či je možné poskytnúť jeden lístok pre Mariána Vargu. A tak som sa vo štvrtok večer vybral do Slovenského rozhlasu s hudobníkom, ktorý je najpovolanejší hodnotiť to, čo sa tam pripravovalo - slovenská premiéra skladby Concerto for Group and Orchestra, kde sa spája klasika s bigbítom.

Za potlesku vchádza do koncertnej sály Slovenského rozhlasu orchester a dlhovlasí mladíci s gitarami. Keď sa objaví hlavná hviezda, diváci vstávajú. „To mu asi preukazujú úctu za všetko, čo znamená Deep Purple," komentuje nezvyčajný úkaz Marián Varga.

Nasleduje príhovor. Jon Lord ďakuje divákom, že prišli, a hovorí detaily o svojej skladbe z roku 1969. „Toto si mohol odpustiť," hovorí Varga, ktorému to trochu pripomína výchovný koncert. „A kto sú vlastne tí bigbiťáci?," pýta sa. Keď sa dozvie, že revivalová skupina z Budapešti, ktorá na poslednú chvíľu zachránila celý projekt, zarazí sa: „A prečo nezavolali Fera Grigláka s Fedorom Frešom? Stále nás musia zachraňovať Maďari alebo Česi".

Ešte pred prvou skúškou s orchestrom bubeník Emil Frátrik z projektu odstúpil. Nemal rovnocenných spoluhráčov. Že to s oravskými rockermi nepôjde, bolo rýchlo jasné aj Jonovi Lordovi. Nepochopiteľný organizačný trapas Made in SK.

Rozhlasový orchester však fungoval od začiatku. Mladý dirigent Martin Majkút muzikantov správne vyprovokoval, a najmä v tretej časti to rozbalili naplno: „Majú tu veľa hrania, ale hrajú výborne. Lepšie ako filharmónia," hovorí Varga. Jeho kolega na pódiu sedí, kým nepríde na klávesové party. Tie odohrá postojačky a prekvapí tlmením zvuku hammondu: „On nikdy nebol typický sólista ako Emerson, je skôr taký džezovo-bluesový hráč."

Keď Iana Gillana v druhej časti nahradí mladý spevák, ku ktorému sa ešte pridá speváčka, sálu na chvíľu ovládne muzikálová atmosféra. Vargovi sa z celého koncertu najviac páči melódia v päťšvrťovom takte, ale trochu hundre na skladateľskú školáckosť jej rozvedenia.

Cez prestávku odchádzame. Marián má nedoliečenú chrípku, ale aj povinnosti. Kým Lord obchádza svet k 40. výročiu Concerto for Group and Orchestra, on chystá šnúru po Slovensku so svojou skupinou Collegium Musicum: „Nechal som sa zase nahovoriť. Každý deň skúšame staré veci s Fedorom, Ferom a Martinom Valihorom."

Prvý koncert je 30. marca v Košiciach, potom sa Collegium objaví v piatich ďalších mestách.