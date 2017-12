Andrzej Sapkowski: Fantasy je o poetike

antasy nie je o bojoch. Ide v nej o poetiku tak, ako v každej inej literatúre, myslí si známy poľský spisovateľ Andrzej Sapkowski, ktorý navštívil Slovensko počas festivalu AnimeShow 2009.

14. mar 2009 o 20:15 SITA

BRATISLAVA. Fantasy nie je o bojoch. Ide v nej o poetiku tak, ako v každej inej literatúre, myslí si známy poľský spisovateľ Andrzej Sapkowski, ktorý navštívil Slovensko počas festivalu AnimeShow 2009. Autor ság ako Zaklínač či Veža bláznov kritizoval fascináciu sexom a násilím vo fantasy literatúre už vo svojom článku V šedých horách zlato není pred vyše 15-timi rokmi.

Odvtedy sa situácia podľa neho trochu zmenila. Zostali len tí, ktorí vedia o čom písať. Ostatní sa “zahanbili za hlúposti,” ktoré vytvorili a ukončili spisovateľskú kariéru. Kritike neunikli ani čitatelia. Väčšina má tento žáner rada preto, lebo je to jednoducho dobrá literatúra. “Ľudia čítajú to, čo je dobré,” povedal. Je však istá skupina, ktorých láka “zabijak a na obálke vyzlečená baba, čo u nich vyvoláva nočné polúcie”.

Andrzej Sapkowski ako profesionálny spisovateľ nepotrebuje žiadnu inšpiráciu. “Netrápim sa tým, čo budem písať. Napíšem, čo napíšem,” dodal. Jeho novinka s názvom Zmija, ktorá by mala v Poľsku vyjsť o dva mesiace, je vraj netypická.

Príbeh vychádza zo súčasnosti a dal by sa prirovnať k mestskej fantasy, uviedol. To, či sa na trh dostane aj slovenský preklad, je otázne. Jeho vydavateľ sa o román zaujímal, no nebolo to “nič oficiálne”. Aj keď Sapkowski nezavítal na Slovensko po prvý raz, slovenskú fantasy literatúru nepozná.

Knihy totiž rád číta v originálnom znení a po slovensky nevie. Občas sa však stretne s jej predstaviteľmi, napríklad Jurajom Červenákom či Alexandrou Pavelkovou.