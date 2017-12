Košický balet opäť potvrdil kvalitu

Choreograf Ondrej Šoth rád číta klasické tituly baletnej literatúry novými očami. A neváha spájať aj na prvý pohľad nezlučiteľné prvky.

16. mar 2009 o 0:00 Oleg Dlouhý

Pri inscenovaní klasického romantického baletu Adolpha Charlesa Adama Giselle načrel Ondrej Šoth do našich kultúrnych koreňov. Rešpektuje hudbu i základný príbehový rámec. V prvom dejstve lokalizuje svet dedinskej devy Giselle do divej prírody kdesi v Poloninách. V scéne, na ktorej spolupracoval s Marekom Hollým, je to projekcia fotografie romantickej prírody.

V choreografii, na ktorej sa podieľali aj Natália Horečná, Juraj Kubánka, Mikhailo Novikov a Liudmyla Zhytnykova i v kostýmoch Andreja Suchanova sú to citácie z folklóru. V dramatickom okamihu, keď sa Giselle ocitne medzi dvoma mužmi, poľovníkom Hilarionom a princom Albrechtom, sa scéna na okamih mení na les s tancujúcimi a lietajúcimi vílami. Druhé dejstvo sa celé odohráva v tomto štylizovanom obraze, nápadne pripomínajúcom ľudové modrotlače.

Ako je u Šotha pravidlom, najdôležitejšou zložkou inscenácie je tanec. Ním kreslí charaktery a rozohráva dramatické situácie. Nie je podstatné, ktorý z choreografov je autorom ktorej pasáže, výsledkom je jednoliaty tvar. V ňom sa prelínajú dve štylizované roviny, citácie ľudového tanca a klasický balet.

Počiatočné bezstarostné šantenie Giselle s priateľkami i roztopašné prekáranie s Hilarionom je postavené na prvkoch z folklóru. Stretnutie Giselle s Albrechtom umne prechádza do „baletných" variácií a zdôrazňuje rozdiely medzi oboma svetmi. V druhom dejstve už dominuje klasický balet so všetkými technickými bravúrami.

Sebaoriginálnejšia koncepcia bez primeranej realizácie nestojí za nič. Košická Giselle je predovšetkým hlbokým estetickým zážitkom z majstrovstva, s akým celý súbor choreograficko režijnú koncepciu interpretuje.

K vrcholom patria sólistické party. Eva Sklyarová ako Giselle syntetizuje širokú škálu prvkov. Zemitý tanec prvej časti prirodzene premieňa v technicky i výrazovo dokonalú klasiku časti druhej. Do „pohybových" dialógov s ňou vstupuje Sergii Iegorov. Technicky náročné duety tancujú s ľahkosťou a technickou dokonalosťou, ktorej dominujú psychologické detaily vzájomného vzťahu.

Jozef Marčinský dodáva rustikálnemu Hilarionovi oblúk až po tragický koniec. A Lyudmila Vasylyeva ako kráľovná víl Myrtha „režíruje" celú druhú časť.

Košický balet je dnes u nás výnimočný fenomén. Má vyhranenú dramaturgiu i mimoriadne disponovaný súbor. Najnovšia premiéra to opäť zúročila.