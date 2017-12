Dve hudobné generácie v New Yorku

Na Manhattane si na jednom pódiu zahrali DG 307 a Živé kvety.

16. mar 2009 o 0:00 Andrea Koch

NEW YORK. DG 307 Pavla Zajíčka a bratislavské Živé kvety vystúpili na spoločnom koncerte v piatok v Českej národnej budove.

Keď Marcel Sauer, riaditeľ Českého centra, ktoré koncert spolu so slovensko-americkou nadáciou +421 organizovalo, hľadal kapelu, ktorá by s DG 307 vystúpila, padla voľba vďaka Ivanovi Magorovi Jirousovi na Živé kvety.

Tento básnik a bývalý manažér legendárnej skupiny The Plastic People of the Universe, ktorá bola v normalizačnej ére sesterskou skupinou DG 307, si slovenskú kapelu, v ktorej účinkuje aj redaktor SME Peter Bálik, obľúbil pri predvlaňajšom osobnom bratislavskom stretnutí.

Táto česko­slovenská zostava priviedla v piatok večer do českého kultúrneho stánku uprostred Manhattanu divákov všetkých vekových kategórií. „Prišiel som vlastne na koncert DG 307. Som ich dlhoročný fanúšik a bol som tu na ich koncerte aj pred dvadsiatimi rokmi," povedal Američan Alex Zucker, mimochodom autor anglického prekladu románu Sestra od Jáchyma Topola. „Veľmi sa mi páčila aj slovenská kapela. Všetkému, o čom spievali, som veril."

Zatiaľ čo pri básniach Pavla Zajíčka prítomní sedeli na zemi a počúvali drsnú poéziu undergroundového speváka podkreslenú psychedelickou muzikou so zatajeným dychom, pri koncerte Živých kvetov sa do tanca pustila celá divácka obec vrátane českej generálnej konzulky Elišky Žigovej či riaditeľky nadácie +421 Evy Jurinovej.

„Splnil sa nám sen," povedala speváčka Živých kvetov Lucia Piussi. Zahrali sme si v meste, ktoré je kolískou toľkých skvelých muzikantov."