Bol Caravaggio predchodcom fotografov?

Známy barokový maliar Caravaggio používal pri tvorbe postupy typické pre fotografiu.

15. mar 2009 o 16:55 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Za vznik fotografie sa všeobecne považuje rok 1825, keď francúzsky vynálezca Nicéphore Niépce zhotovil obrázok muža, ktorý vedie koňa. Reprodukoval na ňom rytinu zo 17. storočia.

Podľa talianskych výskumníkov však bude treba prepísať dejiny fotografie. Známy taliansky maliar Michelangelo Merisi da Caravaggio, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia, možno používal postupy charakteristické pre fotografiu.

Tmavá komora

Už v minulosti sa vedelo, že Caravaggio - maliar preslávený svojím šerosvitom, prácou s prechodom medzi svetlom a tmou - tvoril aj v priestore, ktorý pripomínal tmavú komoru. Presnejšie, pripomínal čosi ako „camera obscura“, v strope zatemnenej miestnosti mal údajne otvor, cez ktorý do miestnosti prenikalo svetlo. Pomocou neho, šošoviek a zrkadla následne na plátno premietal obrázok.

Myslelo sa však, že tento postup, ktorý už pred ním západnému svetu opísal Leonardo da Vinci, slúži len ako pomôcka. Podľa nových zistení talianskych odborníkov však Caravaggio používal i chemikálie na „zachytenie“ obrazu. Agentúra AFP hovorí o svetlocitlivých substanciách i o látkach, ktoré boli viditeľné aj v tme. Tie maliarovi umožňovali obraz nahrubo načrtnúť.

Roberta Lapucciová, profesorka na prestížnej florentskej Studio Arts Central International, tvrdí, že k tomu používal prášok z drvených svätojánskych mušiek. Doň pravdepodobne pridával ortuť. Práve ortuť, ktorá negatívne ovplyvňuje ľudský nervový systém, podľa Lapucciovej vysvetľuje, prečo mal Caravaggio ťažkú povahu.

Táto technika by rovnako mohla vysvetľovať, prečo nadmerné množstvo Caravaggiových postáv sú ľaváci. „To sa dá vysvetliť tým, že obraz sa na plátno premietal otočený,“ myslí si Lapucciová. „Zároveň by to vysvetľovalo, prečo si nerobil náčrty,“ dodala podľa BBC.

Fotografie? Nie

Britský umelec David Hockney, s ktorým na výskume Lapucciová spolupracovala, je dokonca presvedčený, že aj flámsky maliar Athony Van Dyck a francúzsky Jean Auguste Ingres pri maľovaní používali optické nástroje.

Neznamená to však, že Caravaggio objavil fotografiu, ani jej princípy. Princípy camery obscury poznali už v stredoveku arabskí myslitelia, dokonca mohla byť známa už v starovekej Číne. Pred obrázkom Nicéphora Niépceho však o fotografii v dnešnom zmysle hovoriť nemôžeme.

Dokonca ani v prípade geniálneho maliara, akým bol Caravaggio.