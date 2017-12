Ani machri už nie sú to, čo bývali

Hrdinovia filmovej klasiky Sněženky a machři ožili. Po dvadsiatich piatich rokoch

17. mar 2009 o 0:00 Miloš Krekovič





Predĺžiť príbeh Sněženek a machrov do súčasnosti sa pokúšali viacerí. Vec do konca však dotiahol až Viktor Tauš. Spočiatku to vyzeralo ako risk - český režisér mal tridsaťpäť a za sebou kariéru, čo nebola práve presvedčivá.

Pred desiatimi rokmi bol Tauš absolvent, ktorý chystal nádejný debut. Až počas nakrúcania sa prevalilo, že je závislý od heroínu. Po návrate z liečebne film dokončil, namiesto pôvodného scenára však poskladal vlastný príbeh, v ktorom si aj sám zahral. Úprimnú spoveď o drogovom pekle menom Kanárek kritici pochválili. Druhým dychom sa však pýtali: čo nakrúti nabudúce?

Boli to len reklamy, ktorými sa Tauš živil, kým neprišla druhá šanca. Volala sa Sněženky a machři po 25 letech a on ju, zdá sa, neprepásol. Za mesiac po premiére film v Česku videlo 350 000 divákov a v rebríčku návštevnosti vedie aj u nás.

Ideály už vyprchali

Zárukou nadväznosti sú v nových Sněženkách herci. Tí istí v Smyczekovej klasike lyžovali pred štvrťstoročím. Príležitosťou na ich stretnutie vo filme je triedny zraz. Bývalí spolužiaci tak opäť vyrážajú do hôr, podaktorí aj s deťmi. Z jedného sa stal skrachovaný kníhkupec, z druhej béčková herečka v zámorí, ďalší sa živí ako televízny zabávač. Väčšina z nich je rozvedených alebo, naopak, pod papučou.

Sú už dospelí a dovolené majú všetko. Čo vyprchalo, sú ideály. Po socializme je tu kapitalizmus, namiesto vlnených svetrov letia značkové kombinézy. Zrejmé je, že komédia to tentoraz nebude. Skôr psychologická dráma o štyridsiatnikoch a o tom, čo si počnú s načatými životmi. Zaujmú v čase, keď plátno aj svahy okupujú Snowborďáci?

Pohnútkami, ktoré boli čisto komerčné, sa Viktor Tauš netajil. Prečo by aj? Remeselne je film zvládnutý. Problémom je skôr spôsob, akým parazituje na pôvodnej klasike.„To je šialené. Oni si pamätajú vari každú vetu, ktorá vtedy zaznela,“ čuduje sa jedna z postáv filmu.

Zmysel tejto repliky je jediný: vytvoriť scenáru alibi. Ťažko totiž veriť hrdinom, ktorí na slovo presne citujú vety spred dvadsiatich rokov. Na čo vlastne spomínajú? Na svoje zážitky alebo na film o sebe samých? Nemastný a neslaný je aj trpký záver. Poukázať na predsudky voči bývalým narkomanom je záslužné - ale prečo také výchovne?

Jedenkrát a dosť

Pôvodné Sněženky v kinách videlo vyše milióna ľudí. Ďalší k nim pribúdajú každé Vianoce, keď film dookola vysielajú televízie. To je solídny základ pre nostalgiu a zvedavosť, ktorá divákov poháňa, aby si pozreli aj pokračovanie. Na rozdiel od klasiky to však väčšina z nich urobí len raz. Viackrát to zvládnu len maniaci.