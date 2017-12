Nová scéna pripravuje Františka z Assisi

17. mar 2009

BRATISLAVA. Františka z Assisi ako muzikálového hrdinu predstaví bratislavská Nová scéna v réžii Martina Kákoša v premiére 29. mája. Pred prvým čítaním Kákošovho libreta sa na dnešnej tlačovej besede v Bratislave predstavili protagonisti tohto diela, ktoré by podľa generálneho riaditeľa Novej scény Františka Javorského malo nadviazať na úspech divácky veľmi obľúbeného predstavenia v minulých rokoch West Side Story.

"František z Assisi má svoje miesto na Novej scéne. Bude to inscenácia s istou výpoveďou. Nebude to prvoplánované, nebude to obscénne, vulgárne, naopak, priamočiare, prinášajúce kus kumštu i umenia. Sila hereckého obsadenia naznačuje, že Nová scéna pripravuje nový veľký projekt, ktorý prichádza po niekoľkých komornejších inscenáciách. Práve v takýchto projektoch vidím budúcnosť Novej scény. Potvrdilo sa, že na Slovensku máme veľa kvalitných autorov, ktorí dokážu napísať pôvodný slovenský muzikál, aj keď prostredie deja sa neodohráva na Slovensku. Muzikál sa nehrá na to, že je náboženský. Nie je tak postavený. Ide o ľudský pohľad na sv. Františka z Assisi," povedal Javorský.

Muzikál uvedie Nová scéna v dramaturgii Jany Liptákovej. Texty piesní zložil Martina Sarvaš, hudbu Gabo Dušík. Hudobné naštudovanie pripravuje Ľubomír Dolný, scénu Pavol Andraško, choreografiu Jaroslav Moravčík. Dobové kostýmy má na starosti Ľudmila Várossová.

Hlavnú postavu Františka z Assisi stvárnia Kamil Mikulčík, Stanislav Slovák a Peter Makranský.