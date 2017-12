Lekcie z inteligencie

Lekce z lásky nie je pozérska kniha á la trendový glamour.

18. mar 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Každá kniha sa dá čítať množstvom rôznych spôsobov. Niektoré z nich sú zamýšľané, niektoré z nich si - možno i trochu našťastie - neuvedomujeme. Čítanie je vlastne hra textu, autora a čitateľa, kde si je každý každému rovnocenný. Sú však knihy, ktoré sa priam nabádajú čítať tak alebo onak. A potom sú knihy, ktoré akoby otvorene vraveli: na, som to i to, pokojne si vyber.

Nejako takto možno vravieť o De Bottonovej próze Lekce z lásky. O knihe, ktorá na prvý pohľad vzbudzuje strach z ďalšieho romantického príbehu pastiera a ovečky, doktora a vdovy s dvomi deťmi či upratovačky Márie a plantážnika Chuana Fernanda Rodrigueza. Bottonov text je však zároveň filozofujúcou esejou (v origináli sa aj volá Essays in Love), čo trošku pripomína Stendhalovu O láske.

Lekce z lásky sa totiž dajú prečítať ako relatívne nudný a tuctový príbeh jedného mladého partnerského vzťahu - so všetkými jeho dobrými aj zlými fázami, kde sa nádejný scestovaný architekt zamiluje do grafičky lesklého londýnskeho lifestylového magazínu. Zároveň sa však dá prečítať ako filozofujúca metaforická hra, ktorá na pozadí medziľudských vzťahov dokáže skombinovať idealizmus Platóna, millovskú koncepciu negatívnej slobody, analytickú sémantiku Fregeho, Freuda i foucaultovskú tyraniu mocenských štruktúr.

Pri takomto postupe však táto kniha priam vyžaduje isté predporozumenie - Eco by azda povedal patričnú čitateľskú encyklopédiu - aby čitateľ textu dokázal všetky tie skryté „vtípky" a narážky oceniť. Preto: aj keď Lekce z lásky na prvý pohľad vyzerajú ako pozérska a mondénna knižka trendového polointelektuálneho glamour typu, nie je taká. Našťastie, aj keď sa miestami nevy〜hne frázičkareniu. Na druhej strane, nie je to ani kniha, ktorá by vyzerala ako „Cosmopolitan, keby ho písal René Descartes", ako tvrdí prebal. Takisto našťastie.

Lekce z lásky je pravdepodobne kniha, ktorá býva nočnou morou každého marketéra. Pre čitateľky romantickej literatúry je možno príliš komplikovaná, pre intelektuálov s Timaiom na kolenách zase trochu neprimeraná. Pričom tých je ešte aj zúfalo malé množstvo. Ak však čírou náhodou patríte do modelového vkusu čitateľa tejto knihy, je to próza zábavná a vtipná.