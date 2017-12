Na lukratívnu scénu prichádza Scene

Komisia, ktorá odporučila najlepší projekt fungovania bývalého Divadla P.O. Hviezdoslava verí, že magistrát bude s jej výberom súhlasiť.

19. mar 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

O lukratívny priestor bývalého Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave bojovalo sedem právnych subjektov. Až v apríli mesto potvrdí, či sa o program naozaj bude starať združenie Scene.



BRATISLAVA. Výsledky rozhodnutia odbornej komisie, ktorá vyberala spomedzi siedmich uchádzačov o prevádzkovanie budovy DPOH, sú známe. Odporučenie komisie dostalo občianske združenie Scene.

Štatutárom združenia je organizátor koncertov a vydavateľ CD Pavol Maruščák. Spolupracuje s umeleckou riaditeľkou Valériou Schulczovou, ktorá sa prioritne venuje divadlu a podľa Maruščáka garantuje aj skúsenosti z oblasti jeho manažovania. Činohra má totiž tvoriť prioritnú zložku programu, ako to požadujú i zástupcovia mesta Bratislavy.

„Vychádzali sme presne z tých parametrov, ktoré mesto pre súťaž zadalo," hovorí Pavol Maruščák. „Snažili sme sa k riešeniu pristupovať reálne. Mesto požadovalo, aby si uchádzač zabezpečil a realizoval projekty z väčšej časti z vlastných zdrojov. V projekte sme teda apriori nepočítali s tým, že nám mesto v plnej miere bude prispievať na umeleckú činnosť."

Bez mestských peňazí

Všetky budúce akcie stavia združenie Scene systémom projektového riešenia s vyrovnaným rozpočtom. V prípade strát teda pôjde o problém združenia, nie mesta. Mesto sa zase zaväzuje dať budovu do prevádzkyschopného stavu a vykrývať režijné náklady spojené s prevádzkou divadla.

„Dramaturgiu sme postavili na činohre, súčasnom tanci a hudbe. Priestor sme vyhradili aj na výchovné projekty pre mladých ľudí. Budeme sa snažiť poskytovať ho každému rozumnému nápadu," tvrdí Pavol Maruščák.

O stálom divadelnom súbore v rámci projektu jeho združenie vzhľadom na dobu a celosvetové trendy zatiaľ neuvažuje. „Ak sa v budúcnosti ukáže, že je existencia vlastného súboru efektívnejšia a opodstatnená, tak to určite nevylučujeme," povedal.

Osobnosti ako záruka

Valéria Schulczová pôsobila ako šéfka a dramaturgička HaDivadla v Brne či ako dramaturgička Divadla Rokoko v Prahe. Za projekt sa z umeleckej obce, pre ktorú bol priestor DPOH roky Národným divadlom, napríklad postavili Emília Vášáryová, Viliam Klimáček, Kornel Földvári či mladý režisér Viliam Dočolomanský.

Scene má za sebou vyše tisíc odprodukovaných koncertov a niekoľko festivalov. Podieľali sa napríklad na sérii koncertov Kultúrneho leta a Hradných slávností v Bratislave. Práve pod hlavičkou Scene vystupovali u nás Bobby McFerrin, Suzanne Vega, Iva Bittová, Marián Varga s Moyzesovým kvartetom, Čechomor, Jaromír Nohavica a ďalší.

Šéfka osemčlennej komisie Vladislava Fekete z Divadelného ústavu prízvukuje, že podmienky boli transparentné a každý z uchádzačov vedel, do čoho ide. Fekete mohla v komisii, ktorú tvorili umelecké osobnosti a traja zástupcovia magistrátu, ako jediná disponovať dvoma hlasmi. „V konečnom dôsledku moja intervencia nebola potrebná, keďže víťaz bol jednoznačný aj po následnom bodovom hodnotení," hovorí. Podľa nej by so schválením projektu na zasadnutí magistrátu v apríli nemali byť problémy.

Aké boli ostatné projekty

Do užšieho výberu sa v druhom kole dostali i Asociácia Divadelná Nitra a agentúra Forza. „Bola som prekvapená, že v mnohých bodoch bol víťazný projekt veľmi podobný nášmu," hovorí Soňa Šimková z Asociácie Divadelná Nitra. „Náš bol zameraný na tvorivosť, na vyzdvihnutie hľadačských zámerov zo slovenskej divadelnej scény, ale nie alternatívne a elitárske. Snažili sme sa o široký záber."

Agentúra Forza, tretí uchádzač v užšom výbere, sa k výsledkom do konca našej uzávierky nevyjadrila.

Zverejniť či nezverejniť?

Združenie Divadlo a.ha ako jediné nepočítalo s komerčným zameraním projektu a do druhého kola súťaže nepostúpilo. V projekte presadzovalo stály súbor vytvorený zo všetkých vekových kategórií a stavalo na predstave mestského divadla klasického typu. Jeho umelecká šéfka Monika Korenčiová považuje za správne, keby sa víťazný projekt odporučený komisiou zverejnil ešte predtým, než ho schváli mestské zastupiteľstvo. Okrem toho si myslí, že mesto by malo na umeleckú činnosť jednoznačne prispievať.